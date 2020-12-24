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Говорят, что секса не было в СССР, но такое чувство, что его нет и в современной России, потому что о сексе до сих пор якобы стыдно говорить. Родители рассказывают своим детям, что их принесли аисты, женщины и мужчины стесняются в открытую говорить о своих желаниях в постели и даже в разговоре с подругами порой ты сталкиваешься с осуждением за то, что мастурбируешь, хотя этим занимаются все.

Наверное, меня особо задевает эта тема, потому что я несколько лет жила в Нидерландах, и была поражена тем, насколько там сексуально раскрепощенный и открытый народ. Точно такой же я и вернулась в Россию.

Спустя лет пять вышла замуж. Поначалу секс с мужем меня более, чем устраивал. Но как это бывает в продолжительных отношениях, в какой-то момент интим с ним мне наскучил. Вдобавок к этому у него был тогда тяжелый период в жизни: умерла мать, с работой не ладилось, поэтому я решила оставить разговор о нашем сексе до лучших времен. А сама купила себе вибратор. Присмотреться к секс-игрушкам мне посоветовала молодая подруга, какое-то время она работала в секс-шопе и точно знала, что стоит брать, а что нет. И честно скажу, — этот вибратор перевернул мою жизнь.

Я научилась получать такие оргазмы, каких никогда не получала с мужчинами, хотя не могу сказать, что мои любовники были плохи в постели. Я просто открыла для себя совершенно иной уровень удовольствия. Но зачем-то на свою голову рассказала об этом своим подругам, которые как раз-таки не приемлют разговоры о сексе. Они начали пристыжать меня, мол мне уже не 20, и я занимаюсь какой-то ерундой при живом муже. Мне хотелось просто наорать на них в этот момент: "Неважно, сколько вам лет, секс-игрушки — это нестыдно!". Но я сдержалась.

Зато муж, на удивление, отнесся к моему новому пристрастию спокойно. Более того, он согласился на то, чтобы я использовала вибратор во время секса для дополнительного удовольствия. Никогда бы не подумала, что он у меня настолько прогрессивный.