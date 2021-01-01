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Мужчины, которые ушли от молодых жен к их матерям 

Даня Виттиг 36 минут назад
«Люблю эту бабку»: мужчины, которые ушли от жен к матерям
Фото: depositphotos.com
Зачастую общение мужчин с тещами складывается не сразу. Все-таки наладить отношения со взрослым человеком, которого вы не выбирали, задача не из легких. Однако случается и такое, когда новая родственница привлекает сильнее необходимого. "Рамблер" узнал истории мужчин, которые ушли от жен к их матерям.

"От сумы и тюрьмы"

История Вячеслава Жуковского вполне могла бы лечь в основу российского сериала о 90-х. В беспокойные времена мужчина был связан с криминалом, наше себе девушку и женился. Но теща выбор дочери не одобрила, ситуация усугубилась еще и тем, что мужчина попал в тюрьму. Правда, одиночество не входило в планы Вячеслава, поэтому он дал объявление в газете о поиске спутницы. И нашел свою тещу.
Отношения с женщиной, которая не только старше на 23 года, но оказалась до боли знакомой, начали стремительно развиваться. Вячеслав вышел из тюрьмы, а жизненный опыт спутницы помог взглянуть на жизнь иначе. Несмотря на недоверие со стороны общества, пара чувствует себя отлично и планирует завести ребенка.

«Люди не хотят верить, что я люблю эту бабку», — поделился Вячеслав Жуковский с изданием "Московский Комсомолец".

Ах, эта свадьба

Лорен Уолл и Пол Уайт из Великобритании были отличной парой. Да и остальные члены семьи приняли Пола как полагается. Правда, спустя некоторое время после свадьбы девушка заметила, что мужчина сблизился с ее матерью.
Сначала Лорен была в полном восторге от того, что супруг и любимая мама быстро поладили. Кто бы мог подумать, чем обернется эта дружба. Уже через два месяца Пол Уайт ушел от жены к теще, которая через девять месяцев родила от него ребенка. Отношения матери и дочери были навсегда испорчены. Несмотря на то, что женщина пыталась помириться, найти выход из ситуации не удалось.
До сих пор теща живет с зятем, они воспитывают ребенка, а Лорен стала многодетной мамой. Но предательство забыть так и не удалось.

Когда муж старше

Необычной историей поделилась на форуме девушка, но анонимно. П ее словам, она ран вышла замуж, муж был на 12 лет ее старше и быстро нашел контакт с мамой. Казалось, будто это произошло из-за маленькой разницы в возрасте.

"Многие даже путали и говорили моей матери, мол, это ее супруг. Я не видела ничего возмутительного в том, что они были так близки. Но оказалось, что близки они были даже слишком".

Спустя два года муж решил уйти к другой, но этой другой стала мама девушки.

"Я вычеркнула их обоих из своей жизни. Дочка скучает по бабушке и отцу, но я никогда, наверное, не смогу их простить. Это не только предательство, но и позор".

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Любовь , Пол Уайт , Московский комсомолец
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