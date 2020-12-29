Бывшая стриптизерша о приватных танцах на мальчишниках

Рита Тереза (Rita Therese) в прошлом — профессиональная стриптизерша из Мельбурна. Она написала книгу «Подойди» («Come»), основанную на собственном опыте работы в секс-индустрии. В ней девушка рассказала о том, с какими странными предложениями от мужчин ей пришлось столкнуться. Читайте отрывок из ее воспоминаний дальше в нашем материале.

Рита вспоминает, как в начале работы в стрип-баре ей было стыдно даже снять бюстгальтер, а через несколько недель она уже смело танцевала топлес. В клубе под названием Bar Bunnies официантки ходили без лифчика, а стриптизерши исполняли шоу-программу.

BigPicture.ru

Обычно представление на выезде начиналось с того, что перед публикой, собравшейся в комнате или на заднем дворе дома, появлялась девушка в спортивных штанах и мускулистый парень. Молодой человек держал в руках спущенный надувной бассейн и кабель. Стриптизерша удалялась в ванную, а разгоряченные клиенты свистели от восторга и собирались в круг, организовывая «сцену» для танцовщицы.

Затем девушка выходила из ванной комнаты в красивом сексуальном костюме и в туфлях на каблуках. Качок надувал бассейн, настраивал музыку и отходил в сторону, постоянно находясь рядом во время выступления.

Программа на всех мальчишниках почти всегда повторялась. Стриптизерша танцует со стульчиком посреди комнаты, а затем исполняет приватный танец для хозяина вечеринки.

Мужчины всегда хотят, чтобы танцовщица поиграла грудью перед их лицом и красиво раскидала волосы по сторонам. Затем девушка в процессе танца снимает юбку и бюстгальтер, оставаясь лишь в стрингах, а потом одним движением срывает и их.

BigPicture.ru

Рита была под впечатлением, увидев первое приватное выступление, когда только начинала работать. Еще больше ее удивили комментарии мужчин, наблюдавших за стриптизом. Они обсуждали форму вагины танцовщицы, ее фигуру, внешность, приправляя описания грубыми словечками.

С тех пор прошло много времени. Рита поняла, что комментарии о внешности стриптизерш от мужчин — их личная точка зрения, которая не должна задевать самооценку танцовщиц. Она научилась быть собой и не поддаваться искушению употреблять наркотики, что весьма распространено в секс-индустрии. Сейчас женщина делится своим опытом с другими девушками, чтобы они не повторили ее ошибок и нашли свое место в мире стриптиза.