Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Грязные комментарии: воспоминания бывшей стриптизерши о приватных выступлениях на мальчишниках 

BigPicture.ru 5 часов назад
Бывшая стриптизерша о приватных танцах на мальчишниках
Фото: BigPicture.ru
Рита Тереза (Rita Therese) в прошлом — профессиональная стриптизерша из Мельбурна. Она написала книгу «Подойди» («Come»), основанную на собственном опыте работы в секс-индустрии. В ней девушка рассказала о том, с какими странными предложениями от мужчин ей пришлось столкнуться. Читайте отрывок из ее воспоминаний дальше в нашем материале.
Рита вспоминает, как в начале работы в стрип-баре ей было стыдно даже снять бюстгальтер, а через несколько недель она уже смело танцевала топлес. В клубе под названием Bar Bunnies официантки ходили без лифчика, а стриптизерши исполняли шоу-программу.
BigPicture.ru
Обычно представление на выезде начиналось с того, что перед публикой, собравшейся в комнате или на заднем дворе дома, появлялась девушка в спортивных штанах и мускулистый парень. Молодой человек держал в руках спущенный надувной бассейн и кабель. Стриптизерша удалялась в ванную, а разгоряченные клиенты свистели от восторга и собирались в круг, организовывая «сцену» для танцовщицы.
Затем девушка выходила из ванной комнаты в красивом сексуальном костюме и в туфлях на каблуках. Качок надувал бассейн, настраивал музыку и отходил в сторону, постоянно находясь рядом во время выступления.
Программа на всех мальчишниках почти всегда повторялась. Стриптизерша танцует со стульчиком посреди комнаты, а затем исполняет приватный танец для хозяина вечеринки.
Мужчины всегда хотят, чтобы танцовщица поиграла грудью перед их лицом и красиво раскидала волосы по сторонам. Затем девушка в процессе танца снимает юбку и бюстгальтер, оставаясь лишь в стрингах, а потом одним движением срывает и их.
BigPicture.ru
Рита была под впечатлением, увидев первое приватное выступление, когда только начинала работать. Еще больше ее удивили комментарии мужчин, наблюдавших за стриптизом. Они обсуждали форму вагины танцовщицы, ее фигуру, внешность, приправляя описания грубыми словечками.
С тех пор прошло много времени. Рита поняла, что комментарии о внешности стриптизерш от мужчин — их личная точка зрения, которая не должна задевать самооценку танцовщиц. Она научилась быть собой и не поддаваться искушению употреблять наркотики, что весьма распространено в секс-индустрии. Сейчас женщина делится своим опытом с другими девушками, чтобы они не повторили ее ошибок и нашли свое место в мире стриптиза.
Видео дня. Как выбрать колбасу для праздничного стола
BigPicture.ru: последние новости
Горячие красотки и велосипеды — прекрасное сочетание Горячие красотки и велосипеды — прекрасное сочетание 15+ фото, на которых задний план решает все 15+ фото, на которых задний план решает все Открытие века: лучшие любовники — это мужчины, которые моют посуду Открытие века: лучшие любовники — это мужчины, которые моют посуду
Женский форум
Любовь , Красивый секс , Красивые девушки
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение