Женщины признались, какие мужчины возбуждают их

Пользовательницы Сети признались, какие черты и особенности возбуждают их в мужчинах. Истории женщин опубликовало издание Daily Mail.

Автор поста на сайте Mumsnet девушки отметили такие черты: мужской пресс, руки, римский профиль, ямочки на подбородке и ключицы.

Однако многие перечисляли неожиданные вещи. Так, одна из них сказала, что ей очень нравятся мужчины в уютных тапочках. Другая заявила, что предпочитает тольк шотландцец.

Несколько женщин поделились в комментариях, что считают сексуальным, когда мужчина говорит с акцентом.

А вот с прическами оказалось не ясно, в то время как одни признались, что восхищаются мужчинами с длинными волосами, другие рассказали, что их возбуждают лысины.