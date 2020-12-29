Женщины признались, какие мужчины возбуждают их

Пользовательницы Сети признались, какие черты и особенности возбуждают их в мужчинах. Истории женщин опубликовало издание Daily Mail.
Автор поста на сайте Mumsnet девушки отметили такие черты: мужской пресс, руки, римский профиль, ямочки на подбородке и ключицы.
Однако многие перечисляли неожиданные вещи. Так, одна из них сказала, что ей очень нравятся мужчины в уютных тапочках. Другая заявила, что предпочитает тольк шотландцец.
Несколько женщин поделились в комментариях, что считают сексуальным, когда мужчина говорит с акцентом.
А вот с прическами оказалось не ясно, в то время как одни признались, что восхищаются мужчинами с длинными волосами, другие рассказали, что их возбуждают лысины.
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