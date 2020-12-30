Почему нам проще искать партнера онлайн

Чем отличаются ожидания женщин и мужчин.

В городской суете можно устроить свою профессиональную жизнь довольно просто, чего нельзя сказать о личной. Огромное количество людей в одном месте заставляет желающих найти партнера отправиться на поиски в Интернет. Но и здесь не так все гладко. Мы выяснили почему.

Что не так с сайтами знакомств?

Одна из основных проблем, с которой вы можете столкнуться после нескольких дней пользования таким сайтом, — огромный разрыв между ожиданием и реальностью. Бешеный ритм жизни заставляет нас интересоваться людьми по ту сторону экрана еще до момента знакомства, что часто приводит к ужасному разочарованию, когда нарисованная в сознании картинка не соответствует реальности.

Чего ждут от сайтов женщины

Нам часто говорят о необходимости иметь определенный ти человека, которого вы впоследствии и будете искать. Конечно, в этом нет ничего плохого, но вот установка «я точно знаю, кого найду» может принести жестокое разочарование. Некоторые требования, которые встречаются в женских анкетах чаще всего: Есть ли автомобиль? Примерно 80% женщин ищут мужчин «на колесах», полностью игнорируя тот факт, что и «пешеход» может быть прекрасным человеком, как это часто и бывает. Главное, помнить, что наличие средства передвижения никак не влияет на личность человека, а вы ведь пришли искать настоящего мужчину?

Выбираем по знаку Зодиака

Еще одна большая ошибка посетительниц сайтов знакомств — выбор партнера определенного года и дня рождения. Что и говорить, стремясь встретить классного Близнеца, женщина натыкается на мужчину, который в итоге приносит ей одни проблемы, хотя по знаку Зодиака они идеальная пара.

Мужчина обязательно должен быть лидером

Здесь стоить отметить, что мужчины подобного склада сидят совсем на других сайтах, а потому найти крутого альфу на обычном сайте или в приложении так же легко, как встретить единорога.

А какие пожелания у мужчин?

Сильный пол также приходит на сайты знакомств с определенными ожиданиями и запросами:

Партнерша должна быть моложе

Этот стереотип никак не выбить из мужской головы. Мужчина, который находится в поиске молодой девушки, пропускает своих ровесниц и тем более женщин постарше, хотя они, как правило, могут составить ему идеальную пару.

Хозяйственная девушка без детей

Последний пункт особенно важен — мужчины на сайтах знакомств как от огня бегут от женщин с детьми, даже если до этого они успели прекрасно пообщаться несколько дней. Девушкам с детьми придется трудно на подобных сайтах, а потому стоит подумать, нужно ли вам тратить время на потенциальных партнеров, которые не рассчитывают, что общаться придется не только с вами, но и вашим ребенком.

Ищут активную женщину

В понимании примерно 60% мужчин с сайтов женщина должна быть инициатором последующего общения: звонить, выбирать места для свиданий, разогревать его воображение, а уж когда дело дойдет до посте ли, тол ько от нее зависит, как все пройдет. Не стоит удивляться, что мужчины с такими запросами, часто остаются ни с чем.

Доступность Интернета превратили многие сайты знакомств в места скопления удивительного количества людей с совершенно различным бэкграундом. Будьте готовы, что вам придется провести не один год в Сети, чтобы найти человека, которые окажется более-менее подходящим партнером для построения долгих отношений, хотя в нашей жизни всегда есть место случаю.