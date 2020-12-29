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5 вещей помогающих достичь яркого оргазма 

BigPicture.ru 12 часов назад
5 вещей помогающих достичь яркого оргазма
Фото: BigPicture.ru
Проблема женского оргазма в последнее время сильно занимает ученых из разных стран. Если раньше важно было только то, получает ли женщина удовольствие от секса или нет, то сегодня к вопросу подходят детально. Исследователей интересует, какой продолжительности оргазм, насколько сильный и какие факторы влияют на его силу. Недавно в научном «Журнале сексуальной и семейной терапии» опубликовали материалы нового исследования, которое ответило на важный вопрос — что быстрее всего приводит женщин к сексуальному экстазу. (Осторожно! Взрослый контент).
К работе исследователи подошли серьезно и с размахом. Они опросили 1055 гетеросексуальных женщин из нескольких стран в возрасте от 18 до 94 лет. Участницы отвечали на вопросы, связанные с сексуальным возбуждением и способами его достижения. При этом ученые мужи сделали несколько важных открытий, которые если и не революционные, то как минимум полезные для широких масс.
Главным результатом работы стало то, что вагинальный секс, как способ достижения оргазма, сильно переоценен. Только 18,4% опрошенных признались, что для достижения пика наслаждения им не нужна дополнительная стимуляция. 36% женщин сообщили, что для удовлетворения им достаточно стимуляции клитора.
Еще 42% считают, что стимуляция клитора эффективна только в комплексе с другими действиями, а сама по себе не работает. При этом 90% женщин рассказали, что различают разные виды оргазма и их количество довольно значительно. Так что «О-о-о-о! Да!» и «А-а-а!» в постели — это совсем разные вещи. Только 10,8% оргазм кажется всегда одинаковым.
Но это еще не все. Сексологи предложили 1067 женщинам и 987 мужчинам отметить во внушительном списке различных сексуальных действий те, что сильнее всего их возбуждают. У представительниц прекрасной половины человечества пятерка лидеров выглядела следующим образом:
1 место — секс (69,9%)
2 место — объятия (62,5%)
3 место — поцелуи во время секса (49,2%)
4 место — разговоры во время секса возбуждающего характера (46,7%)
5 место — массаж (45,5%)
Было сделано еще одно важное открытие, которое стоит взять на заметку мужчинам. Большинство опрошенных дам любого возраста упомянули, что полноценная продолжительная прелюдия значительно увеличивает шанс на яркий и продолжительный оргазм.
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