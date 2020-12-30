Изменщики, которые попались на нелепой случайности 

Некоторые мужчины думают, что хитрее женщин. Так они заводят новые знакомства и романы на стороне. На самом деле, если в жизни мужчины появилась еще одна женщина, его постоянная партнерша рано или поздно об этом узнает. В большинстве случаев это происходит из-за излишнего любопытства, но иногда изменщики не продумывают свои историю и их ловят на нелепых случайностях.

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