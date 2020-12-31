Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶

Сексолог назвала главные тренды в сексе 

Lenta.ru 11 часов назад
Эксперт назвала главные тренды в сексе
Фото: Lenta.ru
Ведущий британский сексолог Трейси Кокс (Tracey Cox), автор многочисленных книг, назвала главные тренды 2020 года в сексе и поделилась прогнозами на 2021 год. Ее слова приводит издание Daily Mail.
По словам Кокс, 2021-й станет годом сексуальных экспериментов. Согласно исследованию одного из британских ритейлеров секс-игрушек, в 2020 году 52 процента опрошенных пар из-за пандемии COVID-19 и самоизоляции опробовали в сексе что-то новое: ролевые игры, секс в машине и воплощение эротических фантазий партнера. 71 процент из них заявил, что продолжит экспериментировать и после окончания пандемии.
Представители одного из сайтов знакомств для секса отметили, что в 2020 году необычно большое число пользователей начали идентифицировать себя как бисексуалов. Они предполагают, что в следующем году число людей, открытых для нового сексуального опыта, будет лишь расти.
Сексолог утверждает, что люди стали чаще искать в поисковых системах информацию о БДСМ. В 2020 году на 200 процентов выросли продажи страпонов. Десять процентов из тысячи опрошенных британок заявили, что использовали их в сексе с партнерами-мужчинами, еще десять процентов признались, что хотели бы попробовать.
Кокс заявила, что в 2021 году люди станут еще более открытыми к отношениям на расстоянии: из-за ограничений, введенных в пандемию, встречаться вживую становится все сложнее. По данным одного из дейтинг-приложений, половина пользователей готова искать партнера «где угодно», раньше большинство предпочитало устанавливать строгие географические рамки. 66 процентов опрошенных заявили, что разговоры с партнером стали для них гораздо важнее, чем раньше. 70 процентов респондентов готовы на виртуальное свидание, а 33 процента открыты к долгосрочным отношениям на расстоянии.
В 2021 году продолжится тренд на секс-игрушки: треть опрошенных купили в 2020 году новые приспособления. При этом в прошедшем году небывало выросли продажи игрушек для пар. Кокс заявила, что обычно эта категория гораздо менее востребована.
Сексолог отметила, что пандемия заставила вспомнить людей о бывших партнерах. Один из пяти опрошенных признался, что писал или звонил им, четверть респондентов заявили, что они сами выходили с ними на связь. Подавляющее большинство поддерживали диалог. В большинстве случаев люди просто хотели узнать, все ли в порядке у бывшего партнера.
Кокс подчеркнула, что в 2020 году многие начали практиковать осознанность во время секса: то есть наслаждаться моментом, а не переживать из-за своей внешности, навыков или проблем с достижением оргазма.
Ранее сексолог Эмили Морс рассказала, зачем женщины имитируют оргазм. По ее словам, они часто делают это, чтобы потешить мужское эго и избежать неловких ситуаций.
Видео дня. 8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
Последние новости
Путин поздравил россиян с Новым годом Путин поздравил россиян с Новым годом Стало известно о передаче маршрутов первых лиц России через WhatsApp Стало известно о передаче маршрутов первых лиц России через WhatsApp Украинцы потребовали от Зеленского купить российскую вакцину от коронавируса Украинцы потребовали от Зеленского купить российскую вакцину от коронавируса
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение