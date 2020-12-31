5 недугов, при которых рекомендуют страстный секс

Еще в глубокой древности люди замечали, что секс благотворно сказывается на здоровье, но объяснить природу этого явления не могли. Сейчас, когда мы знаем о гормонах и нейромедиаторах, все гораздо понятнее и проще. Более того, ученые точно знают, при каких заболеваниях качественный интим может быть целебным. Мы предлагаем 5 примеров, когда секс доказано помогает.

Ожирение

Точно подсчитано, что если секс достаточно оживленный, то каждый партнер сжигает по 100−120 ккал. Много это или мало? Вполне достаточно, чтобы потерять немного лишнего веса, ведь для такого же расхода энергии в фитнес-клубе придется топтаться на беговой дорожке не менее 40 минут.

Дополнительно секс способствует усиленной работе желез внутренней секреции и помогает ускорить обмен веществ. Это означает, что метаболизм ускорен и все процессы, в том числе и сжигание жировых отложений, происходят эффективнее.

Атеросклероз

Во время оргазма давление может повыситься со стандартных 100−120 до 220 мм ртутного столба. Пульс учащается с 60−80 до 100, а то и 180 ударов в минуту, а частота дыхания возрастает в 2−3 раза. Такое «постельное кардио», выполняемое 2−3 раза в неделю, снижает у мужчин 40−55 лет вероятность инфаркта в 2 раза. Эту зависимость подтвердили участники XIV Конгресса французских кардиологов, прошедшего в 2018 году в Париже.

Респираторные заболевания

Если секс помогает бороться с инфарктами, то с обычной простудой вообще разговор короткий. Недавно в научной лаборатории Университета Пенсильвании, США, определили, что секс способствует повышению уровня гормона DHEA (дегидроэпиандростерон).

Это вещество вырабатывается нашими надпочечниками и помогает нашему иммунитету бороться с бактериями и вирусами. Во время секса выработка DHEA увеличивается в целых пять раз! Это значит, что иммунная система человека получает отличное подспорье для противостояния гриппу и другим неприятным респираторным заболеваниям.

Пониженный IQ

Оказывается, секс помогает поумнеть. Ученые Массачусетского института человека опытным путем выяснили, что после секса мужчины в течение 48 часов показывают более высокие результаты в тестах на пространственное мышление, чем обычно. Определение формы объектов и их расположения в пространстве после интима дается парням лучше, чем до него. Вывод сделан на основе наблюдения за 1500 добровольцами разного возраста.

Депрессии

Всем хорошо известно, что во время секса и после него люди чувствуют себя счастливее. Это связано с тем, что пока мы занимаемся любовью, наш организм почти непрерывно вырабатывает серотонин. А этот нейромедиатор отвечает за чувство удовлетворения, радости и нежности.

А во время оргазма человек получает ударную дозу эндорфина, который недаром называют «гормоном счастья». Эндорфинно-серотониновая смесь в вашей крови — это лучший способ побороть депрессию и прогнать тоску, стресс и переживания. Если секс регулярный, то и жизнь становится лучше, ведь коктейль из гормонов действует еще некоторое время после секса. Да что там секс — доказано, что нас делают счастливее даже обычные поцелуи!