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Ученые нашли связь между временем секса и долголетием мужчин 

Lenta.ru и ещё 3 13 часов назад
Ученые нашли связь между временем секса и долголетием
Фото: depositphotos.com
Ученые из Иллинойского Университета в Чикаго (США) нашли связь между долголетием мужчин и временем, когда они занимаются сексом. Согласно их исследованию, интим с утра больше полезен для здоровья. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Специалисты провели опрос среди 2600 мужчин в возрасте от 65 до 87 лет и пришли к выводу, что большинство из них, кто занимается сексом не менее пяти раз в месяц, занимаются сексом утром. Причем 97 процентов из них — мужчины в возрасте от 80 до 87 лет. Физиологи объясняют это тем, что утренний секс больше полезен для общего состояния мужского здоровья, поскольку предотвращает головные боли, нормализует давление, предупреждает сердечно-сосудистые заболевания и защищает от неврозов.
По мнению психолога и сексолога Олега Шевченко, эти полезные свойства секса присущи любому времени суток, однако утром они эффективнее, поскольку эффект от половой близости сопоставим с пользой от утренней гимнастики, в то время как вечерняя зарядка для пожилых людей может быть вредной и опасной. Кроме того, у мужчин уровень тестостерона выше именно в начале дня, а затем постепенно снижается. Вместе с тем следует помнить, что утренний секс полезен лишь после полноценного сна, когда силы полностью восстановлены.
Единственным минусом утреннего секса Шевченко назвал достаточное количество времени, которое не всегда есть в это время суток. Поэтому надо стараться просыпаться хотя бы полчаса раньше и, желательно, без будильника. Если же спешить и волноваться, то пользы от утренней близости не будет.
Ранее блогерша Джессика Худ из Австралии дала совет мужчинам, которые хотят регулярнее заниматься сексом со своими женами. По ее словам, желающим интимной близости мужьям следует искать так называемое «двухчасовое окно». По мнению Джессики, супругам с маленькими детьми всегда нужно пытаться успеть заняться сексом до 21:30, потому что к этому времени их жены уже устают от домашних дел. Поэтому она советует мужьям помогать своим супругам по дому и делить обязанности.
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Любовь , Интимные фото звезд , Красивый секс , Московский комсомолец
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