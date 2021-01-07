Шесть вещей, от которых нужно избавиться в зрелых отношениях

Несмотря на то, что многим эти вещи кажутся нормой, психологи обращают внимание на то, что подобные моменты могут испортить ваше общение с партнером и привести к разрыву. О том, что обязательно нужно исключить из своих отношений, если вы хотите быть счастливой — в материале Passion.ru.

Борьба за лидерство

По словам экспертов, в зрелых отношениях партнеры понимают, что они являются одной командой, и действуют исходя из общих интересов над общими благами. Просто не забывайте, что любовь — не игра и не командное состязание, где обязательно должен быть победитель. Поэтому не стремитесь доказать своему избраннику свое превосходство. Действуйте сообща и становитесь лучшими друг для друга, а не вопреки вашим чувствам или тому, что у вас есть на данный момент.

Зависть и подставы

Если вы не можете порадоваться за партнера, если вас не вдохновляют его планы, если вы не испытываете чувство гордости, а лишь завидуете его успеху, то о каком гармоничном союзе может идти речь? По мнению экспертов, этому чувству вообще нет места в зрелых отношениях, и если вы не можете поддержать своего избранника и сказать, как много значит он для вас, то задумайтесь, действительно ли вам так нужен этот человек или вы вместе с ним просто от безысходности? Только постарайтесь ответить себе максимально честно и не мучать ни себя, ни своего партнера, если поймете, что не так-то вам и дороги ваши отношения.

Безразличие

Понятно, что чем дольше вы находитесь вместе, тем меньше страсть и вожделение. На смену этим чувствам приходит спокойствие, уважением, принятие и умиротворенность. Если же вместо этого вы испытываете полное безразличие к тому, что происходит с вашим партнером (и отношениями в целом), то есть смысл разойтись и попытаться обрести счастье с другим человеком. Согласитесь, что если избранник стал вам абсолютно чужим, то вы вряд ли захотите себе представлять с ним совместное будущее. Скорее всего, вас будет просто раздражать его присутствие, и вы захотите прекратить с ним общение и переключиться на кого-то другого.

Оскорбления и манипуляции

Манипуляции, абьюз и оскорбления — прямой путь к расставанию и прекращению общения. Бывает, конечно, что в порыве гнева или разборок вы можете сказать нечто такое партнеру, а он — ответить в том же духе и манере, однако это не означает, что можно вести себя так постоянно и самоутверждаться за счет другого человека. По словам психологов, оскорбляя партнера, вы оскорбляете и себя, ведь именно вы выбрали в свое время этого человека и согласились строить с ним отношения. К ультиматумам и манипуляциям тоже не стоит прибегать в отношениях, ведь ни к чему хорошему это в конечном счете не приведет. Агрессия, давления и шантаж доведут до белого каления кого угодно и очень быстро поставят точку в вашей истории.

Жадность

По словам психологов, речь тут идет вовсе не о финансах (хотя и без материальной поддержки отношения в паре очень быстро сойдут на нет), но и о других составляющих полноценной совместной жизни. Например, о каком гармоничном союзе может идти речь, если вам жалко тратить время, силы и эмоции на своего партнера? Если вы привыкли только брать, ничего не отдавая взамен, то, по мнению экспертов, очень скоро вашему избраннику надоест такой расклад, и он предпочтет найти того, кто сможет давать что-то равноценное за его старания, действия и поступки.

Розовые очки и идеализация

К сожалению, в самом начале отношений партнерам свойственно идеализировать друг друга, предъявлять завышенные ожидания и разочаровываться из-за того, что эти самые ожидания не соответствуют действительности. И вместо того чтобы сесть и обсудить, почему именно реальность не соответствует действительности и как это исправить, пара принимает решение расстаться. По словам экспертов, в зрелых отношениях все происходит иначе. Партнеры принимают друг друга целиком, со всеми достоинствами и недостатками, любят и поддерживают друг друга. Не за какие-то отдельные качества, а потому что выбрали именно этого человека и приняли все его плюсы и минусы. В этом случае нет места разочарованиям и неоправданным ожиданиям.