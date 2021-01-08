Что раздражает китайцев, женатых на россиянках 

Китаец Цзиму Чутянь раскрыл правду о женитьбе на русских девушках. Его слова приводит "ИноСМИ".

Чутянь рассказал о том, что у его подруги есть знакомая, которая вышла замуж за китайца. Они познакомились, когда девушка училась в Китае. Россиянку покорило то, что мужчина еще до замужества проявлял заботу, был внимателен к ней и не боялся ответственности.

"После замужества русская красавица сказала, что муж у нее замечательный, но одно она совершенно не выносит",

— заявил Чутянь.

По словам автора, камнем преткновения между россиянкой и ее возлюбленным стал алкоголь. В Китае к спиртному относятся консервативно, считая, что женщинам не следует выпивать.

Вместе с тем Цзиму охарактеризовал россиян как "боевую нацию", в которой выпивают представители обоих полов:

"В России, когда нет других занятий, любят ходить в бары и ночные клубы, чтобы выпить, и выпивающие девушки — еще более распространенное явление".

Кроме того, Чутянь уверен, — русские не терпят, когда их кто-то ограничивает.