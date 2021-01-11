Психолог объяснил влияние смеха на секс 

Специалисты уверены: смех во время секса является символом согласия и признаком наличия желания. Если партнеры смеются вместе, то это закрепляет их согласие и близость. Подобные позитивные эмоции также нужны для понимания ожиданий другого человека, объяснил Валь.

При помощи смеха можно сломать любые запреты. Благодаря подобному высвобождению эмоций происходит снижения давления, расслабление и личность ощущает себя более раскованной. Смех важен во время первого полового акта, так как секс является развлечением. Психолог напомнил: при помощи юмора сохраняется игровая обстановка.