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Психолог объяснил влияние смеха на секс 

Слово и Дело 5 часов назад
Психолог объяснил влияние смеха на секс
Фото: Слово и Дело
Специалисты уверены: смех во время секса является символом согласия и признаком наличия желания. Если партнеры смеются вместе, то это закрепляет их согласие и близость. Подобные позитивные эмоции также нужны для понимания ожиданий другого человека, объяснил Валь.
При помощи смеха можно сломать любые запреты. Благодаря подобному высвобождению эмоций происходит снижения давления, расслабление и личность ощущает себя более раскованной. Смех важен во время первого полового акта, так как секс является развлечением. Психолог напомнил: при помощи юмора сохраняется игровая обстановка.
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Любовь , Красивый секс
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