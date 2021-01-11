Самая популярная в мире порнозвезда назвала себя ханжой 

Бывшая порноактриса Лана Роудс (Lana Rhoades), признанная порносайтом PornHub самой популярной в мире, назвала себя ханжой. Звезда фильмов для взрослых объяснила это тем, что в «реальной жизни» у нее было мало сексуальных партнеров, пишет Daily Star

«Многие люди думают, что я всегда готова заниматься сексом, потому что в прошлом я снималась в порно», — посетовала Роудс.

Однако, по ее словам, в «реальной жизни» она очень правильная.

Звезда фильмов для взрослых сообщила, что за пределами порноиндустрии занималась сексом только с пятью мужчинами.

«Я ханжа и очень консервативный человек», — добавила Роудс.