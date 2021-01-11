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Самая популярная в мире порнозвезда назвала себя ханжой 

Lenta.ru и ещё 1 10 часов назад
Самая популярная в мире порнозвезда назвала себя ханжой
Фото: @lanarhoades
Бывшая порноактриса Лана Роудс (Lana Rhoades), признанная порносайтом PornHub самой популярной в мире, назвала себя ханжой. Звезда фильмов для взрослых объяснила это тем, что в «реальной жизни» у нее было мало сексуальных партнеров, пишет Daily Star.

«Многие люди думают, что я всегда готова заниматься сексом, потому что в прошлом я снималась в порно», — посетовала Роудс.

Однако, по ее словам, в «реальной жизни» она очень правильная.
Звезда фильмов для взрослых сообщила, что за пределами порноиндустрии занималась сексом только с пятью мужчинами.

«Я ханжа и очень консервативный человек», — добавила Роудс.

Ранее бывший возлюбленный Роудс Майк Майлак (Mike Majlak) рассказал, что она неоднократно жалела о выборе профессии. По его словам, Роудс признавалась, что из-за работы в порно ей часто было грустно. Кроме того, она мечтала, чтобы в ее жизни не было тех лет, которые связаны с работой в индустрии для взрослых.
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