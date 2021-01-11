4 главных правила секстинга 

Когда-то давно флирт был неразрывно связан с сомнениями, трепетными ожиданиями и разочарованиями. Мужчина и женщина назначали встречу, к которой тщательно готовились, или вели любовную переписку. Второй вариант тоже был совсем непрост, ведь подразумевал продолжительное томление в надежде на взаимность…

Сегодня все происходит быстрее — достаточно отправить объекту воздыхания сообщение, можно с фото, и тут же приходит оповещение, что оно прочитано, или даже прилетает мгновенный ответ. Но есть и некоторые нюансы, без соблюдения которых можно попасть в глупую и очень некрасивую историю.

Каждая из активных пользовательниц интернета хотя бы раз получала послание от незнакомого мужчины с непристойным предложением или даже интимным фото. Многие мужчины называют это модным словом секстинг, хотя ничего общего с этим видом общения такое навязывание своей персоны не имеет.

Секстинг, согласно определению — это переписка интимного характера со знакомым человеком, которое происходит по взаимному согласию. Это сексуальная игра, подогревающая интерес партнеров или служащая прелюдией к свиданию. Путать этот вид общения с сообщениями неприличного содержания, отправленными незнакомке и, тем более, с дикпиком , ни в коем случае нельзя.

Психологи рассказали, каких правил интимного общения стоит придерживаться в переписке, чтобы не выглядеть глупо и не создать себе и другим проблем.

Правило 1: Будьте разборчивы

Прежде чем начинать с человеком переписку на очень личные темы, а тем более обмениваться интимными фото, нужно хорошенько взвесить все «за» и «против». Стоит ли лишний раз напоминать, что фотографии, которые предназначены для одного-единственного человека, очень часто становятся достояниями широких масс.

Даже если вы не относите себя к селебрити, вас скорее всего мало обрадует, если ваши снимки окажутся на форуме для извращенцев или даже просто в соцсетях. А ведь их могут использовать еще и в корыстных целях, например, для шантажа. Поэтому начинать такую переписку лучше с человеком, которому вы безраздельно доверяете.

Правило 2: Храните и передавайте фото надежно

Для хранения фотоснимков личного характера используйте только свои собственные носители. Материалы можно держать в памяти смартфона, на жестком диске ноутбука, но ни в коем случае не на облачных сервисах. Общаться лучше в специальных секретных чатах, которые сейчас можно создавать в некоторых популярных мессенджерах.

В таком секретном чате можно настроить функцию удаления снимков или текста сразу же после того, как их просмотрели или прочитали. Но самое главное — в таких чатах невозможно сохранять материалы, а значит они не могут стать опасными инструментами в руках недоброжелателей.

Правило 3: Будьте внимательны

Отправляя сообщение интимного содержания, обязательно убедитесь, что оно находится в чате с нужным пользователем. Вашему начальнику или стоматологу вряд ли доставят радость фотографии гениталий или описание сексуальных фантазий. Нужно следить и за тем, чтобы фото случайно не отправилось в сторис одной из соцсетей — это уже будет фейл самого серьезного масштаба!

Правило 4: Делу время

Рабочий день — это не самое лучшее время для секстинга, неважно, работаете вы в офисе или удаленно. Вероятность того, что послание отправится «не туда» или будет случайно прочитано стоящим за спиной шефом значительно возрастает. Не самый лучший товарищ для секстинга и алкоголь — после употребления спиртного можно совершить поступок, о котором потом придется горько сожалеть.

Не стоит начинать эротический чат или делать интимные снимки дома, если в комнате откровенный беспорядок или кто-то может помешать. Самое горячее фото будет иметь совершенно противоположный эффект, если позади вас окажется груда грязного белья, кот, вылизывающий промежность или обескураженная бабушка с утюгом.

Ну и напоследок стоит напомнить, что далеко не все фото хороши для переписки и вовсе не все сокровенные мысли можно излагать собеседнику. Важно четко понимать степень близости человека, с которым вы собираетесь общаться и если вы знакомы не слишком близко, лучше повременить с очень откровенными посланиями.