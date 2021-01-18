Сексолог раскрыла предназначение ролевых игр в браке 

Сексуальный кризис в отношениях наступает из-за нежелания или неумения партнеров работать над интимной жизнью, объяснила Гарбарук. По мнению специалиста, супруги должны возбуждать друг друга не только во время секса, но и в процессе привычных дел. Даже просто наблюдение за тем, как партнер ест, может приносить удовольствие в здоровых отношениях.

«Грубо говоря, возбуждение у мужчины должно возникать в тот момент, когда его партнерша не только примеряет униформу из секс-шопа, но и когда проводит полотенцем по мокрой коже, выходя из душа», — заявила сексолог в комментарии изданию LIVE24.

Ролевые игры могут стать хорошим способом разнообразить сексуальную жизнь, однако это мероприятие может потерпеть неудачу, считает Гарбарук. По мнению сексолога, в таких забавах важны не костюмы, а умение партнеров откровенно говорить о своих желаниях и фантазиях.