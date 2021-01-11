Найдена связь между породой собаки и шансом ее хозяина на любовь

Эксперты нашли связь между породами собак и шансами их хозяев найти любовь. Они проанализировали профили людей с питомцами на сайтах знакомств на количество лайков и свайпов. Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что больше всего внимания привлекают девушки со стаффордширскими бультерьерами. На втором месте оказались хозяйки чихуахуа, на третьем — владелицы смешанных пород.

Среди мужчин большей популярностью у женщин пользуются хозяева собак пород кокапу, лабрадор и джек-рассел-терьер.

По мнению эксперта по свиданиям Джемса При, фотографии с собакой в профиле повышают успех свиданий: