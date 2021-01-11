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Эксперты нашли связь между породой собаки и шансом ее хозяина на любовь 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Найдена связь между породой собаки и шансом ее хозяина на любовь
Фото: depositphotos.com
Эксперты нашли связь между породами собак и шансами их хозяев найти любовь. Они проанализировали профили людей с питомцами на сайтах знакомств на количество лайков и свайпов. Об этом пишет Daily Mail.
Оказалось, что больше всего внимания привлекают девушки со стаффордширскими бультерьерами. На втором месте оказались хозяйки чихуахуа, на третьем — владелицы смешанных пород.
Среди мужчин большей популярностью у женщин пользуются хозяева собак пород кокапу, лабрадор и джек-рассел-терьер.
По мнению эксперта по свиданиям Джемса При, фотографии с собакой в профиле повышают успех свиданий:

"Это также показывает, что вы активны и добры. Если собака вас любит, то и другие люди тоже будут любить".

Ранее "Рамблер" сообщал, что 56-летнюю женщину высмеяли за внешний вид подростка.
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