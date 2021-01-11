Женщины раскрыли худшие комплименты от мужчин 

Женщины анонимно раскрыли самые худшие комплименты, которые они получали от мужчин за свою жизнь. На их признания, размещенные на платформе Whisper , обратили внимание журналисты Daily Mail.

Так, одна из пользовательниц сети привела слова своего бывшего молодого человека: «У тебя фигура порнозвезды, но лицо — недостаточно красивое». Похожие комментарии в свой адрес получили и другие юзерши:

«Твои ноги потрясающие, но что случилось с остальными частями твоего тела?», «Сегодня у тебя классная укладка. Почему ты каждый день не ходишь с такой прической?», «У тебя такое красивое лицо. Ты была бы просто красоткой, если бы похудела».

Еще одна женщина рассказала о неприятной «похвале», которую она получила от своего руководителя.

«Ты не очень интересная, но хорошо справляешься с работой, за это я тебя благодарю», — заявил босс.

В то же время девушке, которая не была беременной, сказали, что у нее «сияющее лицо будущей мамы».

Среди прочих комплиментов оказались следующие: «Я вижу, ты похудела — у тебя уменьшилась грудь», «Не люблю девушек с короткими волосами, но ты все равно симпатичная», «Ты была бы очень привлекательной, если бы у тебя не было тату и пирсинга».