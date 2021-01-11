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Женщины раскрыли худшие комплименты от мужчин 

Lenta.ru 3 часа назад
Женщины раскрыли худшие комплименты от мужчин
Фото: Lenta.ru
Женщины анонимно раскрыли самые худшие комплименты, которые они получали от мужчин за свою жизнь. На их признания, размещенные на платформе Whisper, обратили внимание журналисты Daily Mail.
Так, одна из пользовательниц сети привела слова своего бывшего молодого человека: «У тебя фигура порнозвезды, но лицо — недостаточно красивое». Похожие комментарии в свой адрес получили и другие юзерши:

«Твои ноги потрясающие, но что случилось с остальными частями твоего тела?», «Сегодня у тебя классная укладка. Почему ты каждый день не ходишь с такой прической?», «У тебя такое красивое лицо. Ты была бы просто красоткой, если бы похудела».

Еще одна женщина рассказала о неприятной «похвале», которую она получила от своего руководителя.

«Ты не очень интересная, но хорошо справляешься с работой, за это я тебя благодарю», — заявил босс.

В то же время девушке, которая не была беременной, сказали, что у нее «сияющее лицо будущей мамы».
Среди прочих комплиментов оказались следующие: «Я вижу, ты похудела — у тебя уменьшилась грудь», «Не люблю девушек с короткими волосами, но ты все равно симпатичная», «Ты была бы очень привлекательной, если бы у тебя не было тату и пирсинга».
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