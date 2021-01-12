Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину 

Пользователь Нельсон Обидон (Nelson Obidon) опубликовал в своем Twitter -аккаунте видео и фотографии со свадьбы, на которой мужчина женится сразу на двух сестрах-близнецах. Запись появилась 10 января и собрала десятки тысяч просмотров.

На кадрах жених в малиновом наряде стоит между двух невест, одетых в похожие платья того же цвета. При этом видно, что одна из сестер находится на позднем сроке беременности. На записи, размещенной Обидоном, сестры танцуют на глазах у возлюбленного и приглашенных гостей, и в них летят купюры.

«Это близнецы; он взял в жены сразу двоих, потому что сестры не могут жить друг без друга. Одобряете такое или нет?» — спросил автор публикации у подписчиков.

«Это не шутка?», — удивились юзеры. «Но одна из них уже беременна, я не путаю, да?», «Ага, а одна без другой может забеременеть», «Патриархат победил», — комментировали пользователи сети.