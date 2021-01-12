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Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Пользователь Нельсон Обидон (Nelson Obidon) опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео и фотографии со свадьбы, на которой мужчина женится сразу на двух сестрах-близнецах. Запись появилась 10 января и собрала десятки тысяч просмотров.
На кадрах жених в малиновом наряде стоит между двух невест, одетых в похожие платья того же цвета. При этом видно, что одна из сестер находится на позднем сроке беременности. На записи, размещенной Обидоном, сестры танцуют на глазах у возлюбленного и приглашенных гостей, и в них летят купюры.

«Это близнецы; он взял в жены сразу двоих, потому что сестры не могут жить друг без друга. Одобряете такое или нет?» — спросил автор публикации у подписчиков.

«Это не шутка?», — удивились юзеры. «Но одна из них уже беременна, я не путаю, да?», «Ага, а одна без другой может забеременеть», «Патриархат победил», — комментировали пользователи сети.
Ранее сообщалось о сестрах-близнецах из США, которые вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели. Обе супружеские пары живут в общем доме в штате Вирджиния. Генетически их дети будут и родными, и двоюродными братьями или сестрами.
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