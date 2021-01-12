Секс как испытание: почему интим превращается в долг 

Близость не должна приносить отрицательные эмоции.

Безусловно, секс служит способом решения многих проблем в паре, кроме того, сложно представить гармоничные отношения с партнером, если сексуальная сторона страдает. И если в самом начале отношений или же секс вне отношений все еще способен удивлять и радовать, то довольно часто близость со второй половинкой, с которой вы уже давно вместе, уже не приносит того удовольствия, как раньше. Часто равнодушный секс перерастает в скучный, а затем можно начать ненавидеть этот процесс. Так что же может вызвать подобное отношение к, казалось бы, самому естественному моменту в паре? Мы решили выяснить.

Обстановка портит настрой

Как правило, находясь в длительных отношениях, мы перестаем испытывать необходимость удивлять себя и партнера, заранее зная, каким окажется секс, и чего стоит от него ждать. Кроме того, быт накладывает свой отпечаток на чувственный процесс: включенная политическая передача на фоне или детские пазлы, которые вы всей семьей собирали часом ранее, могут оказаться небольшими, но очень весомыми моментами, когда речь заходит о возбуждении и расслаблении.

Настройка перед сексом играет огромную роль, особенно для женщины, а это значит, что для получения того эффекта от секса, которого вы ждете, уделите внимание обстановке — вы сразу же заметите разницу.

Обсуждаем совсем не то

Нет ничего удивительного в том, что вас беспокоят насущные бытовые проблемы. Однако обдумывание их решения не должно попасть в спальню. Как мы уже говорили, женщине необходимо полностью «отпустить» себя и сконцентрироваться на своем мужчине — только в этом случае вы получите от секса полное удовлетворение.

Обдумывание же нового цвета плинтуса на кухне, покупки методичек для класса или прокручивание разговора с коммунальщиками совсем не то, что должно волновать вас в такой ответственный момент. Да, наше отношение к партнеру со временем меняется и появляется более глубокая связь, но сексуальное напряжение не должно быть порабощено бытом и проблемами — оставьте все нерешенные моменты за пределами спальни.

Вы не можете признаться своему партнеру

Бывает и так, что темпераменты или предпоч тения в секс е абсолютно не совпадают, что всегда приносит одному в паре настоящий дискомфорт. Нам кажется, что признание в том, что стандартная техника секса не приносит удовольствия, расстроит партнера и отрицательно скажется на «постельной жизни». Однако именно замалчивание проблем и становится моментом, который превращает секс в долг или настоящую пытку.

Важно помнить, что интим не должен приносить ничего, кроме удовлетворения и в конце вы должны испытывать если не счастье, то состояние близкое к этому. Любые отрицательные эмоции — повод задуматься, а все ли вы успели обсудить со своим партнером, может, стоит обратить внимание на моменты, которые точно не для вас?