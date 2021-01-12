«Я получаю двойной экстаз, зная, что нас могут услышать»

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Около четырех лет мы с мужем жили вдвоем, но недавно квартиру пришлось продать, и мы переехали в трешку его родителей. Отношения у нас с ними неплохие, но в их доме, скажем прямо, не развернуться. 70 квадратных метров на четырех взрослых людей — крайне мало, поэтому первое время мне было тесно и некомфортно. Естественно, все эти неудобства отразились и на качестве секса. Точнее спровоцировали его отсутствие.

Когда мы жили вдвоем, интим у нас был частый и регулярный. Но из-за того, что я очень громко кричу во время секса порой возникали проблемы. К нам чуть ли не каждую неделю приходили соседи, жалуясь, что из-за наших занятий любовью их дети не могут уснуть. В следующие разы я пыталась себя сдерживать, но ничего не выходило.

Именно поэтому, когда мы переехали к родителям супруга, он предложил заниматься сексом только в их отсутствие. Отличный план, вот только они постоянно дома, — не то чтобы у пенсионеров много развлечений.

Так мы жили без интима 2,5 месяца. Я буквально лезла на стенку. До этого момента даже не представляла, как сильно нуждаюсь в сексе. А у меня еще уж очень горячий муж! Вот правда. Подруги жалуются, что их мужики отрастили животы, а мой с момента нашей свадьбы только еще больше накачался. Он тренер по фитнесу, и я просто без ума от его тела. И это невозможно — видеть его каждый день без возможности сделать с ним все, что я захочу.

В конце концов, я не выдержала и в одну из ночей предложила мужу заняться сексом. Начала его целовать в шею, и он так расслабился, что совсем забыл про то, какая я "громкая". А я решила взять себя в руки и постараться в случае чего стонать в подушку. И что вы думаете? Это было потрясающе! Более того, я поняла, что получаю двойной экстаз, зная, что нас могут услышать. Этот элемент шалости очень заводит. Никогда бы не подумала.