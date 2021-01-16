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Почему вам следует заниматься любовью при свете: мнение ученых 

Мира Маркина 6 часов назад
Почему вам следует заниматься любовью при свете
Фото: depositphotos.com
Многие люди предпочитают заниматься любовью в темноте. Кому-то так проще настроиться на "правильную волну", кто-то стесняется своей неидеальной фигуры, а иные и вовсе не знают, как это — заниматься сексом при свете.
Однако не так давно ученые выяснили, что побег от темноты, напротив, положительно влияет на качество интимной жизни. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Исследователи провели эксперимент, в котором поучаствовали 38 мужчин с низким либидо. Половина из них на протяжении двух недель в течение получаса проводила в помещении с ярким светом. В конце эксперимента ученые установили, что у подопытных значительно вырос уровень тестостерона. Изначально он находился на отметке около 2,3 нг/мл, а затем поднялся до до 6,7 нг/мл.
Эксперты особенно подчеркнули, что полученные данные актуальны для жителей Северной Европы и России, где в период с ноября по апрель крайне мало света, из-за чего мужское либидо снижается.
Результаты данного исследования напрямую влияют и на сексуальную жизнь женщин, ведь секс с мужчиной, чей уровень тестостерона в норме, в разы лучше, чем с тем, кто испытывает его нехватку.
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