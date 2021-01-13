Как и зачем нужно вести секс-дневник 

Многие женщины опасаются разговоров о сексе даже с партнерами и близкими подругами, боясь выглядеть смешно и нелепо. И даже несмотря на то, что с каждым годом тема секса становится все менее табуированной, далеко не каждой девушке легко принять новые правила игры.

В таком случае можно начать вести секс-дневник. Подробнее о том, для чего он нужен, — в материале "Рамблера".

Вести секс-дневник не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Каждая новая запись должна сопровождаться датой и временем полового акта. Затем следует в деталях описать секс: как долго он длился, был ли оргазм (и если да, то что помогло его достичь?), в каких позах вы занимались сексом, что именно делали, какие эмоции вы испытывали в тот или иной момент, возникали ли неприятные ощущения. Постарайтесь описать все подробности.

Но все-таки — зачем это необходимо?

Во-первых, для собственной безопасности. При незапланированной беременности или ЗППП с помощью дневника вы сможете вспомнить, когда именно почувствовала дискомфорт, и что ему предшествовало. Очень важно также отмечать день цикла, в который случился секс.

Во-вторых, данная практика помогает улучшить качество секса. К примеру, проанализировав свои записи за пару месяцев, вы сможете выяснить, какая частота секса для вас оптимальна, какие позы доставляют больше всего удовольствия, а также какие факторы позволяют достичь самых ярких оргазмов. Вдобавок к этому, фиксируйте эрогенные зоны, о которых раньше не подозревали, и виды ласк, доставляющих истинное наслаждение.

И наконец, секс-дневник — незаменимая вещь для изучения своих чувств и эмоций. В постоянной суете и даже во время занятия любовью нам подчас бывает тяжело сосредоточиться на своих истинных эмоциях и ощущениях, а ведь именно они — ключ к решению многих проблем как в постели, так и в отношениях с партнером.