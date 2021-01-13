9 правил отношений наших родителей, которые пора отменить 

Теперь сложно точно сказать, где отношения были лучше и прочнее — тогда, во времена молодости наших пап и мам, или сейчас, в век передовых технологий и не менее передовых свобод. Представители тех лет настаивают, что нынешняя молодежь безнравственна и бесперспективна.

А вот современное поколение точно уверено, что им принципы из прошлого скорее мешают. Сравните подходы к любви и браку, принятые раньше и сейчас, и решите сами, на чьей стороне правда.

Следовать правилу трех свиданий

Правило трех свиданий было популярно пару десятков лет назад. Две встречи — на третьей можно перейти к более тесному знакомству с партнером. Сейчас люди спокойнее и свободнее относятся к близости на первом свидании. Единственное условие — обоюдное согласие и комфорт.

Проблемы в семье решаются только внутри семьи

Раньше все проблемы в семье решались на домашнем вече и строго в узком кругу. «Не стоит выносить сор из избы» — именно этому принципу следовала каждая пара. Теперь же для решения проблем внутри семьи все чаще прибегают к помощи извне — к профессиональным психологам и терапевтам.

Не жить вместе до свадьбы

По статистике раньше браки заключали в более молодом возрасте — ведь до официального брака сожительство не поощрялось. Теперь люди проще относятся к штампу в паспорте. Для многих он носит лишь формальный характер и никак не влияет на серьезность отношений. Молодые пары хотят сначала устроиться в жизни, получить образование и найти работу, и только потом думать о свадьбе. Проживание до похода в ЗАГС считается проверкой чувств и совместимости.

Невеста должна быть хозяйственной

От женщины около 30 лет назад требовалось только одно: стать хорошей матерью и хозяйкой. Теперь и готовку, и уборку, и прочие бытовые поручения можно доверить службам и сервисам — женщина наконец-то ценится за личные достижения и амбиции, а не за базовые навыки домовладения.

Мужчина всегда платит

На свиданиях наших родителей платил всегда мужчина. Это не только согласно этикету, но и по довольно практичным причинам: раньше мужчины получали больше, поэтому и брали на себя все траты. В эпоху современного равноправия счет можно и поделить напополам, и даже полностью доверить даме.

Детей заводят уже через год после свадьбы

Современные молодожены могут не торопиться с ребенком. Еще в середине 80-х первенец появлялся, когда родителям было по 22-23 года. Сейчас люди заводят ребенка в 25-26 лет, а то и позже. Пары хотят для начала организовать свою жизнь, только потом задумываться о продолжении рода.

Судить по профессии парня или девушки

Раньше мобильность в карьерном плане была меньше. Люди десятки лет занимались одним делом и тем самым создавали себе стабильное, уверенное будущее. Профессия избранника или избранницы играла огромную роль, ведь удачно выйти замуж за достойного представителя общества мечтали многие. Теперь же люди каждый год подстраиваются под меняющийся рынок труда, а личные качества стали важнее сухих строчек из резюме.

Знакомиться с родителями

Для прошлых поколений знакомство с родителями — это неотъемлемый и важный шаг в отношениях, вне зависимости от «срока» любви. В итоге влюбленные либо получали благословение и жили долго и счастливо, либо заслуживали неодобрение и расходились. Теперь родители почти не играют роли в выборе своих детей. Некоторые пары и вовсе знакомятся с родственниками уже после свадьбы.

Не делать первый шаг самой

В те времена девушке строго запрещалось звонить первой и тем более приглашать половинку на свидание. Теперь любая инициатива только поощряется: дамы не только не стесняются писать, звонить и приглашать первой, но и используют специальные сервисы, где именно девушка делает первый «свайп».

А вы считаете, что раньше было лучше?