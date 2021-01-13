Школьные влюбленные встретились спустя 70 лет и поженились 

Разлученные в юности школьные влюбленные из канадского города Уондсворт, провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, встретились спустя 70 лет и за три дня решили пожениться. Об этом сообщает CNN.

Фред Пол (Fred Paul) и Флоренс Харви (Florence Harvey) познакомились в 1950-х годах, когда были подростками. Они все время проводили вместе, гуляли после церкви, целовались и ходили на концерты. Каждый вечер в течение двух лет, пока они были вместе, Пол перед сном мерцал лампой на своем крыльце. Так он давал знать Харви, которая жила на другой стороне залива, что любит ее и желает ей доброй ночи.

Когда Полу исполнилось 18 лет, а Харви было 15, пути пары разошлись. Пол уехал работать в Торонто. Когда год спустя он вернулся, чтобы найти ее, оказалось, что Харви переехала в другой город. В конце концов, у обоих появились свои семьи.

В 2017 году муж Харви умер от рака. В 2019 году жена Пола тоже скончалась от проблем со здоровьем. Скорбь о потерянных супругах вновь свела Пола и Харви.

Когда Харви узнала о смерти жены Пола, она позвонила ему, чтобы выразить соболезнования. С тех пор Пол, которому сейчас 84 года, и 81-летняя Харви начали общаться часами каждый день. В июле Харви сделала Полу сюрприз и приехала в Торонто на его день рождения.

Всего через три дня после воссоединения пара была готова пожениться. 8 августа они сыграли свадьбу, на которую пригласили только узкий круг родных и друзей из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Теперь пара планирует вместе посетить город, где они когда-то встретились и влюбились друг в друга.