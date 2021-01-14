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7 критических ошибок при ссоре с партнером, которые могут разрушить отношения 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 3 часа назад
Ошибки при ссоре с партнером, которые могут разрушить отношения
Фото: Depositphotos
Когда люди ругаются, они редко сдерживают себя. И даже небольшая словесная перепалка может превратиться в настоящую драму. Одно неосторожное слово или действие — и все, отношения уже не собрать по кусочкам, а партнер навсегда затаит обиду на вас.
Ссориться тоже нужно правильно, хотя лучше вообще этого избегать. Запомните раз и навсегда, до чего лучше не доходить во время споров с любимым человеком, чтобы не разрушить связь и не оказаться униженным и оскорбленным.

Не вмешивайте посторонних

Ваши неурядицы — это только ваше дело. Никогда не привлекайте в конфликт посторонних людей, даже если это ваши непосредственные родственники. Во-первых, так может начаться семейная вражда, похлеще той, что была у Монтекки и Капулетти. Во-вторых, если вы с партнером придете в конце концов к взаимопониманию, ваша родня вряд ли забудет все претензии к половинке и будет явно настроена против нее.

Избегайте любого насилия

Иногда доказать правоту словами не получается, и в ход идет рукоприкладство. Не позволяйте себе и своему партнеру прибегать к насилию в любой форме, вне зависимости от того, насколько вы злы. Помните, что момент, когда кто-то начинает распускать руки, становится точкой невозврата.

Не собирайте все проблемы в одну

Если ваше недовольство связано исключительно с тем, что ваш партнер разбросал носки или не вымыл посуду, то не перескакивайте на другую тему. В пылу можно запросто свалить все претензии в кучу и только подлить масла в огонь. В конце концов, все закончится вопросом: «А зачем вам рядом человек, к которому у меня так много неприязни?».

Никогда не говорите о разводе

Говорить о разводе не стоит, пока вы уже не идете расторгать брак. Просто брошенное слово в разгар ссоры может в итоге ранить вашего партнера. Если запугиваете половинку, то будьте уверены, что скорее всего ваш брак вскоре этим и закончится. Старайтесь сдерживать эмоции и избегайте разговоров о разводе, пока не остынете.

Никогда не уходите из дома во время ссоры

Если вы уходите из дома в разгар ссоры, значит показываете всю свою неприязнь к близкому человеку. Зачастую такие маневры сопровождаются громко закрытыми дверьми и игнорированием реальной проблемы. Такое поведение кажется незрелым и неправильным. Старайтесь всегда прийти если не к примирению, то хотя бы к компромиссу.

Не ложитесь спать отдельно

После выяснения отношений не ложитесь спать раздельно. Тем самым вы показываете, что не готовы пойти на примирение. Из-за этого напряжение растет и одна недосказанность вызовет целый шквал последующих споров. Можете лечь спиной к партнеру, зато наутро, когда окажетесь в объятиях друг друга по инерции, даже не вспомните о причинах вчерашнего скандала.

Не выясняйте отношения на публике

Начинать ссору на глазах у людей — признак не только того, что вы не цените своего партнера, но и не уважаете окружающих. Мало кому хочется добровольно наблюдать за вашими скандалами. Подождите, пока вернетесь домой, и так дайте волю всему, что накипело.
А какие правила соблюдаете вы, когда ссоритесь с кем-то?
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