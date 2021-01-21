Как раскрепоститься в постели, если вы стесняетесь 

— Добрый день, Виктория! Впервые чувство стыда за свое обнаженное тело формируется у девочки в возрасте от трех до пяти лет. Очень важно, чтобы в этот момент родители ставили социальные рамки бережно и аккуратно, например, говорили: «На людях не принято ходить голышом», а не «Да как тебе не стыдно голой ходить! Люди засмеют!» Такие высказывания с детства формируют отношение к своему телу, и тем более к интимным органам, как к чему-то постыдному. «Последний год я провела без интима, совсем. Дело в том, что после операции сильно поправилась. Я и до этого не была худышкой, а теперь чувствую себя настоящей „гром-бабой“. У меня есть поклонник, с которым мы на протяжении трех месяцев ходим на свидания, он настойчиво предлагает „продолжить общение в спокойной обстановке“. Я понимаю, к чему он клонит, и отказываюсь. Не могу даже представить, что он увидит все мои складки и целлюлит. Мне кажется, он тут же меня бросит и уйдет. Можно ли справиться со стыдом, который вызывает твое тело?» Виктория, 27 лет

Часто корни неуверенности вырастают именно из детства и не совсем правильного поведения родителей. Однако и это можно исправить.

Во-первых, будьте честной с самой собой, любое тело достойно любви и желания. Хорошее упражнение для принятия себя — каждый день становиться перед зеркалом обнаженной и вслух называть те части, которые вам нравятся. Во-вторых, обратите внимание на звезд отечественного и зарубежного шоу-бизнеса — многие из них «в теле», но обожаемы и желанны.

Что касается партнера, то если вы давно общаетесь и желаете продолжить отношения — не бойтесь оказаться с ним в интимной обстановке. Если столько времени он провел с вами, значит, вы ему интересны. Все ваши округлости он заметил еще при первом свидании, и, значит, они ему понравились.

Сексуальность мужчины устроена иначе, чем у женщины. Если он желает вас, возбужден, то внимание его притуплено. Он не видит «несовершенств», а только общую картину роскошной обнаженной соблазнительницы перед ним — и она ему нравится.

В первый раз, если вы не чувствуете себя комфортно, можете попросить его выключить основной свет и оставить только ночник или горящие свечи, это поможет вам расслабиться. Помните, секс — это уже хорошо, наслаждайтесь главным, опуская детали.

Но в целом принятие своего тела — это комплексная работа, которую надо проводить вместе со специалистом — сексологом или психологом.