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Как в СССР боролись с разводами 

Русская семерка 6 часов назад
Как в СССР боролись с разводами
Фото: Русская семерка
Подобную практику в Советском Союзе ввели в 1944 году и действовала она вплоть до 1965 года. Эта была одна из превентивных мер по укреплению института советской семьи. Однако именно в послевоенное время в СССР особенно резко увеличилось количество разводов.

Зачем надо было публично рассказывать о себе

Все началось с июльского Указа Президиума ВС СССР 1944 года, который де-юре увеличивал размер господдержки многодетным, одиноким матерям, матерям-героиням (тогда же были учреждены три награды за материнскую доблесть — «Медаль материнства» и орден «Материнская слава», звание «Мать-героиня»). Если прежде довоенными Кодексами законов о семье, браке и опеке гражданское сожительство мужчины и женщины приравнивалось к законному супружеству, то теперь для официального подтверждения легитимности ячейки соцобщества «муж-жена-дети» паре необходимо было непременно регистрироваться в госоргане.
Данное новшество, особенно с учетом предыдущих правовых послаблений применительно к реалиям военного (и вскорости последующего за ним мирного) времени, по мнению многих отечественных юристов, преследовало сугубо меркантильную цель, причем в государственных масштабах: Указ позволял не выплачивать пенсию детям погибших на войне, если их родители не имели в своих паспортах соответствующих штампов о заключении брака. Если вспомнить колоссальное количество погибших в Великой Отечественной войне, счет в данном случае шел на многие миллионы рублей — причем, на протяжении более чем двух десятилетий.
Как пишет в своем юридическом исследовании «Расторжение брака по советскому законодательству» А. В. Кощеев, публикация в газете объявления о расторжении брака являлась с июля 1944 года только лишь одним из многочисленных и сложных этапов официального процесса ликвидации брачных уз. Если прежде достаточно было лишь формального уведомления уполномоченного органа, то теперь брак расторгался исключительно через суд, с обязательной подачей заявления, вызовом «виновника» («виновницы») разрушения семьи, представления мотивированного обоснования причины развода. Суд первой инстанции обязан был постараться примирить супругов, а если это не удавалось, инициатору развода предоставлялось право апеллировать в вышестоящую судебную инстанцию. Развод воспринимался как нечто безнравственное, аморальное и мог стоить человеку карьеры и работы — людей по этому поводу исключали из партии и предавали публичному остракизму, что в советское время было равносильно полному жизненному краху.
Жесткость и бескомпромиссность июльского Указа 1944 года спустя 2 года была несколько смягчена постановлением Совмина СССР, согласно которому процедура развода упрощалась, если супруг (а) страдал (а) психической болезнью либо был (а) осужден (а) на более чем 3 года тюрьмы (лагерей).

Когда все это отменили

До того момента, когда нормы Указа Верховного Совета СССР от 8.07. 1944 г. были нивелированы успело вырасти целое поколение брачующихся — лишь в декабре 1965 года вышел Указ Верховного Совета СССР от 10.12.1965 г. «О некотором изменении порядка рассмотрения в судах дел о расторжении брака». Этим нормативным правовым актом отменили ряд прежних условностей — обязательные публикации в газете о разводах, двухуровневую систему расторжения браков в судах. В конце 60-х годов разработали новый Семейный кодекс, значительно упрощавший процедуру расторжения брачных уз, в том числе, и в несудебном порядке.

Почему в послевоенное время количество разводов увеличилось

По данным Центрального статистического управления СССР, расшифрованным сравнительно недавно, с 1946 года количество разводов в Советском Союзе на самом деле начало расти едва ли не в 1,5 — 2 раза по сравнению с каждым предыдущим годом: 1946 г. — 17,4 тысяч человек, 1948 — 28,7 тысяч, 1949 — 55,9. В 1954 году эта цифра достигла показателя в 114,4 тысяч разводившихся. Историки, изучавшие информацию Российского государственного архива экономики, пришли к выводу о том, что всему виной диспропорция полов и дефицит мужчин в брачном возрасте, вызванные сокрушительными демографическими последствиями Великой Отечественной войны. Вдобавок, многие из разводившихся формально не сделали этого до войны, когда еще не действовал указ от 8 июля 1944 года. Увеличилось количество разведенных женщин среднего возраста, поскольку после войны у них было немного шансов создать новую семью.
Со второй половины 50-х годов данная ситуация начала выравниваться, и в итоге привела к более продолжительной жизни в браке у мужчин (более половины из каждой тысячи разведенных или овдовевших советских граждан вступали в повторный брак) с обратно пропорциональными показателями у гражданок СССР. Тому виной был все тот же ограниченный выбор супругов.
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