Возвращение Навального стало главным событием последних дней. В России политика обещают судить и вопрос, что будет, если Навального посадят, звучит все чаще. Займет ли его место жена? «Рамблер» собрал факты, которые известны о «правой руке оппозиции».

Юлии Навальной известно мало. В девичестве носила фамилию Абросимова, окончила факультет международных и экономических отношений в университете имени Плеханова, затем поступила в аспирантуру. Где Юлия работала и работала ли, никто не знает.

С Алексеем девушка познакомилась на отдыхе в Турции, когда им обоим было по 22 года. В Москве они начали встречаться и больше не расставались. Спустя два года пара решила пожениться, через год родилась у них дочь, а в 2008 году на свет появился сын.

Позже Юлия рассказывала в интервью, что происходящее ее не удивляет. «Я не выходила замуж за перспективного юриста и за оппозиционного лидера. Я выходила замуж за молодого человека по имени Алексей — человека, с которым возможны крутые повороты».

Отношения Юлии и Алексея вызывают вопросы. Люди не понимают, как ей удается переживать столько невзгод, связанных с работой Навального. Одни считают ее жертвой, другие — темной лошадкой. Но с каждым разом Юлия Навальная дает понять, что она не так проста.

Фото с Навальным Юлия подписывает, издеваясь. «Вышли с мужиком моим пообедать», — пишет она и не боится показаться грубой. Хотя ее социальные сети — это настоящий фотоархив счастливой семейной жизни, будто не было митингов, зеленки и комы.

Юлия окрепла и перестала бояться выйти на первый план. Политик опубликовал видео в своем Instagram, где жена говорит «Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим», — цитируя Бодрова. Тем самым доказывая, что ей не страшны никакие санкции.

Не первый раз Юлия вступает в самоотверженную схватку с угрожающими противниками. И кажется, будто отравление мужа еще больше наделило Юлию отвагой. Многие пророчат ей судьбу Тихановской и нет никаких сомнений в том, чтобы не согласиться с этим.