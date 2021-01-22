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Ученые узнали, как часто мужчины думают о сексе 

Провинция.ру 1 час назад
Ученые узнали, как часто мужчины думают о сексе
Фото: depositphotos.com
Ученые из Университета Огайо решили проверить известное утверждение, будто мужчины «только и думают, что о сексе». Для этого социологи провели эксперимент, в котором приняли участие 120 юношей и 63 девушки в возрасте от 18 до 25 лет. Испытуемым раздали блокноты и попросили записывать каждый раз, когда им в голову приходит мысль о приятном занятии. Помимо того, заносить в блокнот следовало желания еды, сна и других удовольствий.
По результатам эксперимента выяснилось, что юноши действительно думают о сексе гораздо чаще, но всё же не каждую минуту. Желание предаться плотским утехам возникает у представителей сильного пола в среднем 19 раз в стуки. Если отнять время, отведенное для сна, то получается, что чуть чаще, чем раз в час.
А вот девушки почти в два раза сдержаннее в своих мыслях. Они думают об интиме всего 10 раз в сутки, то есть раз в два часа.
Кстати, о других удовольствиях мужчины тоже мечтают чаще дам: мысль о том, чтобы перекусить, посещала юношей 18 раз в сутки, а о том, чтобы поспать, — 11 раз, в то время как девушек — 15 и 8 раз соответственно. Так что если вы поймали его задумчивый взгляд, уставившийся куда-то в пространство, можете не сомневаться: скорее всего, он думает либо о сексе, либо о еде.
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