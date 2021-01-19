Где заняться сексом дома, если наскучила кровать 

Разнообразить сексуальную жизнь гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Порой достаточно всего лишь покинуть пределы спальни.

Подробнее о том, где стоит заняться сексом дома помимо кровати — в материале "Рамблера".

Подоконник

Если вы поклонница "догги-стайла" самое время заняться любовью на подоконнике. Лягте животом на импровизированную опору и выгните спину, а партнер пусть разместится сзади. Нетипичный угол проникновения увеличивает ваши шансы на оргазм. Кроме того, эта поза подойдет для тех, кого заводит возможность быть "застуканными".

Стиральная машинка

Сядьте на машинку и обхватите ногами партнера за талию. Если позволяет растяжка, вы также можете закинуть одну ногу ему на плечо. Для большего наслаждения предварительно поставьте стиральную машинку на режим "отжима".

Дверной проем

Наверняка в кино вы не раз видели, как любовники занимаются жарким сексом стоя. Как правило, эта поза подходит для пары, в которой у партнеров примерно одинаковый рост. Однако даже в противном случае вы можете экспериментировать.

Поза стоя, во-первых, обеспечивает вам зрительный контакт, а, во-вторых, дает простор для фантазии: вы можете одной ногой обвить партнера, или же, если у него достаточно физической подготовки, он может оторвать вас от пола, придерживая за бедра.