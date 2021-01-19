«Я сплю с несколькими и не считаю себя испорченной»

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Меня всегда раздражала установившаяся в нашем обществе несправедливость. Мол мужчина может спать с кем хочет, оставаясь завидным женихом, а женщина должна заниматься сексом только в браке. Иначе она "ш".

Побывав в стабильных долгих отношениях, я поняла, что такой формат взаимодействия с мужчинами не для меня. По крайней мере сейчас. Меня бесит отсутствие возможности расстаться в любой момент из-за того, что появляются обязательства перед партнером. Вот почему я решила уйти в свободное плавание, скажем так.

Первого партнера я встретила еще несколько лет назад на работе. Он давно подбивал клинья, но я вечно стопорила его, а недавно предложила секс без обязательств, на что он, естественно, согласился. Второго нашла на сайте знакомств, — он меня привлек прежде всего своей внешностью. Почти два метра, весь — сплошные мускулы, на лицо смазливый и к тому же младше меня, что очень льстит.

Обе истории развивались параллельно: с коллегой я встречалась в одни дни, со своим новым знакомым — в другие. Важно отметить, что я никому не врала, мы заранее условились, что встречаемся без обязательств. Секс и там, и там начался одновременно. И что было поразительно, — с невзрачным парнем с работы он оказался как будто даже ярче. Наверное, потому что он уж очень старался, — ублажал меня до последнего, лишь бы только я осталась довольна.

Мужчина из Интернета оказался не таким чувственным и внимательным, но зато с ним мы часто экспериментируем. Пробуем необычные позы (я на его фоне такая мелкая, что ему очень удобно со мной обходиться), развлекаемся с игрушками.

И что самое потрясающее, — я чувствую себя очень гармонично в этом состоянии. У меня нет психологической привязанности ни к одному из них, это чистый хороший секс, которого мне очень не хватало в "стабильных" отношениях, потому что мой партнер был бревном. Сейчас я открыто говорю о том, что сплю с несколькими и не считаю себя испорченной. Вижу, как некоторые подруги осуждают, но меня это особо не заботит. Они ведь делают это лишь из-за рамок, которые понастроили у себя в голове. У меня их теперь нет.