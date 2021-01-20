Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Назван простой способ раскрыть измену 

РИА Новости 5 часов назад
Назван простой способ раскрыть измену
Фото: Depositphotos
Пользователь TikTok Андреа Лопес дала девушкам совет, как легко узнать, изменяет ли вам муж или бойфренд. На видео обратил внимание британский таблоид The Sun.
По словам девушки, для этого понадобится всего лишь липкий валик для сбора пыли и шерсти. Лопес провела валиком по ковру, в результате чего собрала женские волосы, отличающиеся по цвету от ее волос.
Подсказка стала вирусной, набрав более 2,8 миллиона лайков и тысячи комментариев.
Ранее СМИ сообщили, что американец узнал об измене жены благодаря установленному на ее смартфоне приложению для умного вентилятора.
Видео дня. Звезды, которые экстремально похудели
Последние новости
Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Любовь , Андреа Лопес
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
13:01
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
Звёзды
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
02:04
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
Еда
Продукты, которые избавят от чувства голода
06:12
Продукты, которые избавят от чувства голода
Еда
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
00:32
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
Звёзды
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
09:54
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
Звёзды
Что стало с забытыми звездами 90-х
04:31
Что стало с забытыми звездами 90-х
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение