Назван простой способ раскрыть измену 

По словам девушки, для этого понадобится всего лишь липкий валик для сбора пыли и шерсти. Лопес провела валиком по ковру, в результате чего собрала женские волосы, отличающиеся по цвету от ее волос.

Подсказка стала вирусной, набрав более 2,8 миллиона лайков и тысячи комментариев.

Ранее СМИ сообщили, что американец узнал об измене жены благодаря установленному на ее смартфоне приложению для умного вентилятора.