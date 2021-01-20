Назван простой способ раскрыть измену 

Пользователь TikTok Андреа Лопес дала девушкам совет, как легко узнать, изменяет ли вам муж или бойфренд. На видео обратил внимание британский таблоид The Sun.
По словам девушки, для этого понадобится всего лишь липкий валик для сбора пыли и шерсти. Лопес провела валиком по ковру, в результате чего собрала женские волосы, отличающиеся по цвету от ее волос.
Подсказка стала вирусной, набрав более 2,8 миллиона лайков и тысячи комментариев.
Ранее СМИ сообщили, что американец узнал об измене жены благодаря установленному на ее смартфоне приложению для умного вентилятора.