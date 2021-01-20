Почему стоит дать шанс знакомству на улице

Не нужно делать серьезное лицо и прогонять потенциального партнера.

У каждой девушки была ситуация, когда стоя на перекрестке, в очереди, ожидая подругу, к ней подходил смелый парень, который не боится отказов. Конечно, приятно, когда внимание уделяет симпатичный вам мужчина, однако часто бывает так, что новый знакомый не вызывает желания продолжать с ним разговор.

И все же часто мы недооцениваем выпавший нам шанс. Почему? В этом мы и решили разобраться, а потому расскажем о пяти плюсах знакомства на улице или в людном месте.

Вы не теряете время

Как правило, проводя время на сайтах знакомств, мы подбираем потенциальных партнеров, которые могут очаровать в Сети, но вот на личной встрече окажется, что человек совсем не тот, за кого себя выдает: куда же подевался тот красавчик, которого путают с Джорджем Клуни ? Но так как вы уже успели пообщаться перед встречей, уходить при встрече как-то неудобно, а потому вы терпите компанию неприятного человека как минимум полчаса, чего нельзя сказать о мужчине, который подошел на улице — вы успеете оценить его привлекательность и в любом случае «расставание» после трех минут знакомства не будет чем-то напрягающим.

Человек вызывает симпатию

По результатам опросов, проведенными социологами, муж чины, к оторые рискуют подойти к девушке на улице, вызывают большую симпатию у противоположного пола. Не секрет, что для мужчины любой отказ женщины — большое потрясение, на которое каждый мужчина реагирует по-разному. В то же время «закаленные полями» мужчины лучше ведут беседу и редко оказываются скучными ребятами, так как по большей части являются экстравертами.

Никаких притворств

Как мы уже говорили, время — самый ценный ресурс, а потому оставаться в переписке несколько недель, чтобы потом разочароваться при личной встрече, — такой себе опыт. Вы будете злиться на себя, и особенно на нового знакомого, который просто «украл» ваши драгоценные минуты. В Сети довольно трудно оценить собеседника адекватно, а потому психологи рекомендуют встретиться максимум на второй день знакомства, чтобы ни у вас, ни у мужчины не было иллюзий.

Вы получаете необходимый опыт

Вы можете в это не поверить, но подойти к незнакомому человеку на улице, даже просто спросить время, может всего 10% мужчин и женщин. Что уж говорить о знакомстве, основанном на интересе к человеку. Да, такие знакомства часто оказываются неудачными, но это тоже опыт, который необходим для такого социального существа, как человек, причем знакомиться рекомендуют не только мужчинам, но и женщинам. Конечно, девушке не так просто подойти к понравившемуся мужчине, особенно если он не один, но женщина всегда может показать свой интерес к мужчине взглядом, поведением, жестами. Не бойтесь флиртовать и играть.

У вас нет общих знакомых

Для кого-то это будет минусом, однако отсутствие общих друзей и знакомых может быть большим плюсом, так как никто не знает, как долго продлятся ваши отношения, если вдруг ваше расставание будет далеко не мирным, ваши коллеги и не самые близкие друзья точно не станут свидетелями этой драмы, которую может разыграть мужчина.