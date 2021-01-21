«Нет уважения к женщине»: почему турчанки мечтают о мужьях-иностранцах

Турецкая женщина или девушка станет откровенно разговаривать с мужчиной, только если он иностранец и она довольно давно с ним знакома. Им хочется быть откровенными. Понимаешь это, когда они разговорятся: уже тогда их просто не остановить, они даже становятся довольно навязчивыми в своих признаниях. Автор «Ленты.ру» пообщался с турчанками в неформальной обстановке и узнал, почему они мечтают о мужьях-иностранцах.

Лагерь под Измиром

Я вынужденно провел в Турции полгода из-за закрытия границ в связи с распространением COVID-19. За это время мне довелось довольно откровенно пообщаться с некоторыми молодыми турчанками. Это, разумеется, недостаточная выборка, чтобы делать какие-либо общие выводы. К тому же турчанки, с которыми я беседовал, живут в западной части Турции, где женщины более эмансипированы, чем в центральной и восточной частях. Однако мнения моих собеседниц в целом совпадали, поэтому можно говорить об определенных тенденциях в турецком обществе.

Я и еще почти полтора десятка русских, застрявших в Измире весной 2020 года, пару месяцев, пока еще не было слишком жарко, прожили в палаточном лагере на берегу Эгейского моря. Он располагался примерно в 30 километрах к югу от города.

Лагерь организовали сами. До нашего появления пляж, где мы расставили палатки, обычно навещала лишь пограничная полиция. У него была мрачная слава: именно оттуда мигранты из Сирии и Ирака на плотах и лодках отправлялись к греческим островам — до ближайшего из них, Самоса, 35 километров. Иногда на берег выбрасывало тело кого-нибудь из утонувших нелегалов.

Добропорядочные турки побаивались сталкиваться с мигрантами и местными контрабандистами, которые им помогают, поэтому на пляж наведывались крайне редко. Правда, после появления русских пляж стал очень популярен среди измирцев. Да и нелегалы из Сирии и Ирака не появлялись, так как границы между государствами закрыли, а передвижение между турецкими областями запретили.

Сначала к нам прибились молодые турки-хиппи. Они писали сообщения в социальных сетях о нашем лагере, таким образом информация о нас потихоньку расходилась. Спустя несколько недель стали появляться местные девушки. Они приезжали со своими палатками и оставались жить в нашем лагере.

Многие лишились работы из-за ограничений на посещение общественных мест: все рестораны и магазины, которые не связаны с продажей продуктов питания, закрыли по указанию властей. Поэтому у молодых турок и турчанок было достаточно свободного времени, чтобы жить на берегу моря в тени раскидистых хвойных деревьев.

В лагере велось общее хозяйство. Добровольно готовили еду, чай или кофе. Скидывались на продукты, и кто-нибудь отправлялся в ближайший магазин. Никакого распределения обязанностей, все на личной ответственности — самоорганизация.

«Нет уважения к женщине»

Со временем стало очевидно, что турчанки предпочитают общаться с русскими — вне зависимости от пола, — нежели с соотечественниками. Понятно, что мы им интереснее, чем свои, экзотика. Но заметно было, что они держатся с турецкими мужчинами гораздо холоднее, чем с русскими. В личных беседах они пояснили некоторые гендерные аспекты турецкого общества.

«Если вести себя на равных с турецким мужчиной, то он тебя не будет уважать. Даже у многих очень образованных турецких мужчин нет элементарного уважения к турецким женщинам. Поэтому мы должны держать себя при общении с мужчинами, как будто мы гораздо важнее их»

Гюзель, 23 года

Бывало и такое, что турчанки, разговорившиеся с русскими, вдруг вставали и уходили, если к общению присоединялись турецкие мужчины. Особенно настороженно они вели себя с турками, которые чисто мужской компанией приезжали на пляж. Подобные компании они показательно игнорировали. Мы игнорировать не могли по этическим причинам, и если с нами хотели пообщаться, даже не зная толком русского или английского, то мы старались вежливо поддерживать разговор.

Правда, наши русские девушки избегали в одиночку общаться с малознакомыми новоприбывшими турками. Некоторые из них уже сталкивались с домогательствами мужчин в Турции, поэтому старались не давать даже малейшего повода тому, чтобы турки подумали, что с ними хотят близких отношений.

Должен сказать, из всех ближневосточных стран Турция — самая опасная для самостоятельно путешествующих девушек и женщин. Несмотря на стереотипы, арабы, например, не позволяют себе столь откровенных домогательств, как турки. А Сирия до войны или Саудовская Аравия безопасны для путешествующих самостоятельно иностранок не меньше, чем Россия.

«Если женщина откровенно проявляет симпатию к турецкому мужчине, для него она сразу попадает в разряд легкодоступных. Даже если не было секса, он будет говорить своим друзьям, что с такой-то легко иметь секс. Подобные слухи в турецком обществе обожают, они быстро-быстро будут распространяться», — продолжала свои разъяснения Гюзель.

Ее бывший парень был из Израиля. Потом нашла себе француза.

«Дело в отношении. Я хочу, чтобы ко мне относились с уважением. Поэтому я поняла, что с турками иметь близкие отношения не планирую», — призналась она в приватной беседе.

У проституток есть шанс

Приезжавшие к нам в лагерь турки периодически рассказывали, что кто-то из их знакомых женился на «русской» девушке. Когда мы расспрашивали, откуда именно «русская» девушка, то оказывалось, что это уроженка Грузии, Украины или одной из стран Средней Азии.

Киргизки, узбечки и туркменки, как впоследствии выяснилось, очень охотно едут на заработки в Турцию, чтобы затем найти себе мужа и остаться в стране навсегда. Действительно русские, из России, выходят замуж за турок чрезвычайно редко. Но я сужу по своему кругу общения.

«Женщины из бедных стран часто становятся женами в Турции. Это не только украинки или грузинки, в Турции много жен из Сирии, Боснии, — рассказала 35-летняя жительница Измира Михримах, которая тоже долгое время жила в нашем палаточном лагере. — Такие женщины самих турок больше устраивают, чем образованные турчанки. Те женщины более покладистые, послушные, держатся за мужа обеими руками, даже если он изменяет».

Михримах говорила, что мечтает выйти замуж за украинца. Хотя проблем с вниманием местных мужчин у нее совершенно не было, они постоянно вились вокруг 35-летней турчанки.

«Украина покорила мое сердце. Замечательные люди, природа, история. Хочу снова туда вернуться. Украинские мужчины очень корректные, умные, умеют себя правильно вести с женщинами. У них очень мягкие приятные манеры», — рассказывала она о своих впечатлениях от путешествия на Украину.

Хотя, конечно, для турок Украина ассоциируется в первую очередь с дешевым борделем. Мне приходилось не раз слышать от турок, имеющих высокую зарплату, что они бывали в украинских городах с целью секс-туризма.

«Я тебе так скажу. Прогрессивные турчанки презирают турецких мужиков. Мужиков в Турции интересует только секс. Они ленивы и не хотят развиваться. Достигнут определенного уровня, чтобы получать достаточно денег для комфортной жизни, и останавливаются. Очень немногие турки готовы воспринимать женщину, с которой они имеют сексуальные отношения, на равных, уважать ее, видеть в ней личность».

Михримах, 35 лет Чаще всего я видел ее в нашем лагере с книгой в руках. Но однажды Михримах раскрылась с другой стороны. Как-то раз нам пришлось вести неприятный разговор с несколькими очень пьяными турками, которые заехали в наш лагерь и чуть не раздавили две палатки, где в тот момент спали люди. Михримах яростно кричала на виновных и заставила их извиняться перед нами.

Фото: предоставлено героем материала

«У проституток-иностранок в Турции есть шанс стать хорошей женой. Иностранке добрачные отношения с мужчинами турки простят гораздо легче, чем турчанке. Даже если турки очень религиозные. Я слышала истории, когда иностранные проститутки у нас удачно выходили замуж. Зная нравы наших мужиков, уверена, что это правдивые истории», — усмехнулась Михримах.

Стамбул и Измир — особые города

Измир — это, пожалуй, самый свободный в смысле нравов город Турции. Культурная столица страны. Стамбул своим космополитизмом обязан активной экономической жизни. Главные университеты страны расположены в Измире. Мягкий климат, множество пляжей и неспешный ритм жизни делают этот город более привлекательным для жизни, чем холодный, по турецким меркам, и меркантильный Стамбул.

Иностранцы в Измире — обычное явление. И туристы, и беженцы из разных мусульманских стран. В центральном районе, Басмане, к примеру, полно сирийцев, которые сбежали в Турцию, потому что поддерживали радикальные антиправительственные группировки на родине. Турчанки в чересчур коротких нарядах там не появляются, район из-за сирийцев считается очень религиозным.

«В Измире и Стамбуле турчанка без проблем может гулять с иностранцем или несколькими иностранцами-парнями. Никто косо не посмотрит. Это очень свободные и развитые города. Но стоит уехать от Измира на 150 километров на восток, в город Ушак, местные мужчины своими злыми взглядами турчанку в порошок сотрут, если увидят, что она с иностранцем. У них очень консервативные представления о том, как должна вести себя турецкая женщина. Хотя сами с удовольствием пристанут к иностранке, если увидят ее на своей улице, и будут домогаться».

Серан, 25 лет

Турчанки, курдянки, представительницы других коренных народов Турции переезжают в Измир, чтобы резко изменить свою жизнь.

«В этом городе турецкой девушке гораздо проще быть собой, настоящей», — продолжала рассуждать Серан.

По ее словам, турчанки, которые выходят замуж за иностранцев, но не желают покидать родную страну, зачастую переезжают именно в Измир. «Потому что здесь гораздо легче жить, когда муж у тебя иностранец. Турецкие мужики не будут осуждать и распускать разные мерзкие слухи за спиной, как может быть в большинстве других городов Турции», — пояснила девушка.

А вот 23-летней Бирсен, которая приехала учиться в Измир из Бодрума, пришлось отказаться от отношений с парнем из Уганды. Ее выбор оказался неприемлем даже для ее измирских друзей и знакомых.

«Меня ужасно критиковали за отношения с парнем из Африки. У нас до сих пор сильны предрассудки времен Османской империи. "Африканец — человек второго сорта"», — процитировала она. Бирсен решила, что, окончив университет, переедет в Европу, потому что на родине ей жить «невыносимо».

В конце концов турчанки, жившие в нашем палаточном лагере, настолько осмелели, что стали купаться в море обнаженными или оголив грудь. Но происходило это, только если вокруг были исключительно русские. Когда на пляже появлялись турецкие мужчины, турецкие девушки прекращали свои вольности, лица их становились каменно-отчужденными.