Врачи рассказали, чем секс полезен для здоровья 

Регулярные занятия сексом положительно сказываются на здоровье всего организма. Сексологи перечислили восемь поводов для постоянной интимной близости.

Отсутствие регулярного секса может повлечь за собой снижение иммунитета, считают врачи. Застой семенной жидкости в яичках может стать причиной рака простаты, уверены специалисты. Кроме того, долгие перерывы в интимной жизни могут обернуться для мужского пола проблемами с эрекцией.

Длительное воздержание может стать причиной разлада в отношениях пары, считают ученые. Редкие половые контакты снижают либидо у женщин, а также негативно сказываются на самооценке. Отсутствие секса может стать причиной длительного стресса и иногда становится причиной эротических снов, заключили специалисты.