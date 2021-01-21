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Как содержанка сколотила состояние на платонических романах со спонсорами 

BigPicture.ru 1 час назад
В современном обществе к содержанкам отношение неоднозначное.
22-летняя медсестра Брианна Ли из города Укоша, штат Висконсин, США, рассказала журналистам издания The Sun о том, как живет за счет мужчин и ни в чем себе не отказывает.
1/6  22-летняя медсестра Брианна Ли из города Укоша, штат Висконсин, США, рассказала журналистам издания The Sun о том, как живет за счет мужчин и ни в чем себе не отказывает.
Фото: Instagram
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Все началось с того, что 18-летняя студентка стоматологического колледжа Брианна Ли создала аккаунт на сайте Seeking Arrangement, где девушки ищут себе «папиков». Особой нужды в деньгах Ли не испытывала и относилась к общению с мужчинами как к развлечению.
2/6  Все началось с того, что 18-летняя студентка стоматологического колледжа Брианна Ли создала аккаунт на сайте Seeking Arrangement, где девушки ищут себе «папиков». Особой нужды в деньгах Ли не испытывала и относилась к общению с мужчинами как к развлечению.
Фото: Instagram
Но когда Брианна познакомилась на сайте с бизнесменом, который был старше ее на 39 лет, то изменила взгляд на подобные свидания. Связь с обеспеченным мужчиной оказалась выгодной для Ли и она решила, что пока на нее есть спрос, не стоит отказываться от свиданий с «папиками».
3/6  Но когда Брианна познакомилась на сайте с бизнесменом, который был старше ее на 39 лет, то изменила взгляд на подобные свидания. Связь с обеспеченным мужчиной оказалась выгодной для Ли и она решила, что пока на нее есть спрос, не стоит отказываться от свиданий с «папиками».
Фото: Instagram
С тех пор прошло 4 года и Брианна провела около 100 свиданий без строгих обязательств с тремя мужчинами в возрасте. За то время, пока Брианна встречается с мужчинами, они преподнесли ей на 36 000 фунтов стерлингов разных подарков.
4/6  С тех пор прошло 4 года и Брианна провела около 100 свиданий без строгих обязательств с тремя мужчинами в возрасте. За то время, пока Брианна встречается с мужчинами, они преподнесли ей на 36 000 фунтов стерлингов разных подарков.
Фото: Instagram
Девушка говорит, что она не зациклена на встречах с богатыми кавалерами. Она работает в клинике с 9 до 17 часов, а по выходным тренирует группу поддержки в одном из колледжей своего города.
5/6  Девушка говорит, что она не зациклена на встречах с богатыми кавалерами. Она работает в клинике с 9 до 17 часов, а по выходным тренирует группу поддержки в одном из колледжей своего города.
Фото: Instagram
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На вопросы о том, какой она видит свою будущую семейную жизнь, Брианна уверенно отвечает, что не собирается связывать свою жизнь с богатым стариком. Девушка говорит, что пока не планирует серьезных отношений и просто набирается жизненного опыта.
6/6  На вопросы о том, какой она видит свою будущую семейную жизнь, Брианна уверенно отвечает, что не собирается связывать свою жизнь с богатым стариком. Девушка говорит, что пока не планирует серьезных отношений и просто набирается жизненного опыта.
Фото: Instagram
В современном обществе к содержанкам отношение неоднозначное. Кто-то считает такой образ жизни формой проституции, а кто-то не видит в корыстных отношениях ничего плохого. 22-летняя медсестра Брианна Ли (Breanna Lee) из города Укоша, штат Висконсин, США, рассказала журналистам издания The Sun о том, как живет за счет мужчин и ни в чем себе не отказывает.
Все началось с того, что 18-летняя студентка стоматологического колледжа Брианна Ли создала аккаунт на сайте Seeking Arrangement, где девушки ищут себе «папиков». Особой нужды в деньгах Ли не испытывала и относилась к общению с мужчинами как к развлечению.
Но когда Брианна познакомилась на сайте с щедрым бизнесменом, который был старше ее на 39 лет, девушка изменила свой взгляд на подобные свидания. Связь с женатым обеспеченным мужчиной оказалась очень выгодной для Ли и она решила, что пока на нее есть спрос, не стоит отказываться от свиданий с «папиками».
С тех пор прошло 4 года и Брианна провела около 100 свиданий без строгих обязательств с тремя мужчинами в возрасте. Сейчас содержанка находится в любовных отношениях с человеком, который на 40 лет старшее ее, но не видит в этом ничего предосудительного.
За то время, пока Брианна встречается с мужчинами, они преподнесли ей на 36 000 фунтов стерлингов разных подарков, много раз устраивали роскошные праздники и поездки на отдых, а кроме этого дали на разные цели 35 000 фунтов наличными. Таким образом Ли получила выгоды в общей сложности 71 тыс. фунтов (примерно 7 млн рублей).
«Папик», с которым сейчас встречается Брианна, не только делает ей дорогие подарки — брендовую одежду и аксессуары, парфюмы и гаджеты, но и оплачивает ее коммунальные платежи и другие расходы. Встречается со своим любовником девушка в арендованном специально для этих целей пентхаусе.
Девушка говорит, что она не зациклена на встречах с богатыми кавалерами. Она работает в клинике с 9 до 17 часов, а по выходным тренирует группу поддержки в одном из колледжей своего города. Отношения с «папиками» — это развлечение, которые еще и приносит неплохой доход, считает содержанка. Она уверена, что ничего общего с проституцией в ее действиях нет.
На вопросы о том, какой она видит свою будущую семейную жизнь, Брианна уверенно отвечает, что не собирается связывать свою жизнь с богатым стариком. Девушка говорит, что пока не планирует серьезных отношений и просто набирается жизненного опыта. Она уже знает, какие качества ей нравятся в мужчинах, а что может раздражать. Ли считает, что ее свидания помогут уверенно выбрать себе спутника жизни, когда придет время.
Разумеется, своему будущему избраннику Брианна Ли расскажет далеко не все о своей бурной жизни.
«Когда я действительно достигну этой точки и решу, что хочу остепениться, я думаю, что мне и моему «папику» придется разойтись. Я не буду рассказывать парням в будущем о моем прошлом содержанки».
Девушка видит своего избранника веселым, спортивным, любящим туристические походы и рыбалку. Но при этом Брианна даже не допускает мысли, что ей придется за что-нибудь платить самой, если у нее будет парень.
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