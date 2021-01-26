«Важно соблюсти правила, чтобы виртуальный секс удался»

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Так сложилось, что последние пару лет мы с партнером живем в режиме постоянных командировок. Он часто улетает по бизнес-делам в разные уголки России, и порой мы не видимся неделями. Поначалу я спокойно переживала время разлуки, но в какой-то момент поняла, что устала жить без секса. То есть он, конечно, бывает, но что такое три раза в месяц? У меня очень высокое либидо, и такая периодичность меня только раздражает.

В конце концов, я предложила своему мужчину онлайн-секс. Поначалу он отнекивался и говорил, что не знает, как себя вести, но я хорошо подготовилась и все ему объяснила. Чтобы виртуальный секс удался, важно соблюсти ряд правил.

Первое — самое очевидное — безопасность. Выбирайте платформу, которая не "сольет" информацию: сообщения должны быть зашифрованы от хакеров.

Далее заведомо обозначьте со своим партнером правила: как далеко вы намерены зайти? Кто-то любит просто раздеваться на камеру, чтобы возбудить мужчину. Кто-то получает удовольствие от одновременного самоудовлетворения, — мы относимся к этой категории пар. Не стесняйтесь также говорить своему партнеру разные пошлости и признаваться, как сильно вы хотите его прямо сейчас. Это очень возбуждает.

Многие забывают об этом, но важно также позаботиться об обстановке вокруг. Как минимум, на заднем плане должен быть порядок, чтобы ничто не отвлекало партнера от вас. Однажды мой мужчина забыл выключить телевизор, и вместо того, чтобы думать о нем, я думала о том, как меня раздражают эти звуки.

И наконец, девушки, не бойтесь "игрушек". Если в оффлайн-сексе мужчина обижается, когда вы используете их, здесь вам никто не указ. Напротив, видя, как сильно вы заводитесь, мужчина будет лишь еще сильнее возбуждаться в ответ.

Для наших отношений виртуальный секс стал настоящим спасением. Более того, он раскрепостил нас, и теперь мы не боимся экспериментировать даже при личной встрече.