Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶

Секс-игра «эротическое чтение»: почему она возбуждает лучше порно 

Рамблер 20 часов назад
Секс-игра «эротическое чтение»: почему она возбуждает лучше порно
Фото: depositphotos.com
Если вы давно в отношениях с мужчиной и уже пытались разнообразить секс всеми возможными способами, самое время попробовать "эротическое чтение". Многие пары практикуют совместный просмотр порнофильмов, но едва ли они знают, какое удовольствие может доставить чтение книг. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Эта секс-игра была придумана на основе американской игры poker face. Все, что вам потребуется, — книга и немного свободного времени. Не столь важно, какую именно литературу вы выберете, но пусть это будет то, что вас точно не насмешит в процессе. Еще один плюс игры, — каждый из партнеров сможет получить удовольствие от нее.
Правила очень просты: вы берете книгу и начинаете читать ее вслух, пока ваш партнер доставляет вам оральное наслаждение. Читать необходимо четко и с выражением, как будто вас совершенно ничто не отвлекает. В процессе чтения вы будете возбуждаться все сильнее, а когда поймете, что уже не можете себя сдерживать… самое время поменяться местами! Теперь пусть партнер читает книгу, а вы тем временем попробуйте доставить ему незабываемое удовольствие.
Завершить игру можно классическим сексом, который наверняка превзойдет все ваши ожидания. Преимущества этой эротической игры заключается в том, что партнеры по большей части задействуют свою фантазию и стараются сосредоточиться на ощущениях. В то время как при просмотре порно кадры с другими людьми выступают в качестве отвлекающего маневра.
Видео дня. Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
Женский форум
Любовь , Красивый секс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
03:24
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
Звёзды
Какие гормоны не дают сбросить вес
04:00
Какие гормоны не дают сбросить вес
Здоровье
Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
04:11
Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
Звёзды
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
08:22
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
Красота
Продукты, в которые влюблен ваш желудок
09:18
Продукты, в которые влюблен ваш желудок
Еда
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
15:37
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
Дети
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
06:50
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
Звёзды
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
06:16
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
Здоровье
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
13:01
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
Звёзды
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
02:04
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение