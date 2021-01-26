Секс-игра «эротическое чтение»: почему она возбуждает лучше порно 

Если вы давно в отношениях с мужчиной и уже пытались разнообразить секс всеми возможными способами, самое время попробовать "эротическое чтение". Многие пары практикуют совместный просмотр порнофильмов, но едва ли они знают, какое удовольствие может доставить чтение книг. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Эта секс-игра была придумана на основе американской игры poker face. Все, что вам потребуется, — книга и немного свободного времени. Не столь важно, какую именно литературу вы выберете, но пусть это будет то, что вас точно не насмешит в процессе. Еще один плюс игры, — каждый из партнеров сможет получить удовольствие от нее.

Правила очень просты: вы берете книгу и начинаете читать ее вслух, пока ваш партнер доставляет вам оральное наслаждение. Читать необходимо четко и с выражением, как будто вас совершенно ничто не отвлекает. В процессе чтения вы будете возбуждаться все сильнее, а когда поймете, что уже не можете себя сдерживать… самое время поменяться местами! Теперь пусть партнер читает книгу, а вы тем временем попробуйте доставить ему незабываемое удовольствие.

Завершить игру можно классическим сексом, который наверняка превзойдет все ваши ожидания. Преимущества этой эротической игры заключается в том, что партнеры по большей части задействуют свою фантазию и стараются сосредоточиться на ощущениях. В то время как при просмотре порно кадры с другими людьми выступают в качестве отвлекающего маневра.