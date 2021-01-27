Почему агрессивный секс не стоит принимать как норму

Интим не должен превращаться в пытку.

Конечно, любые отношения требуют «подогрева», и горячий секс иногда — лучшее средство. Но что делать, если мужчина не представляет себе сексуальную жизнь без агрессивной близости, граничащей с садизмом? Мы решили разобраться в интимном вопросе.

Какие мужчины чаще всего проявляют агрессию в постели

Круче меня только…

Мужчина, стремящийся всеми силами продемонстрировать свою мужественность. Как правило, такой человек будет вести себя нарочито грубо, пусть ему и не свойственно такое поведение, кстати, именно этот тип мужчин крайне негативно отзывается о людях с нетрадиционной ориентацией. Да и о женщинах этот мужчина не способен говорить в положительном ключе.

Большой начальник

Мужчина, занимающий руководящую должность, как правило, в крупной компании. Причем чем больше власти имеет такой мужчина, тем меньше пощады вам будет в постели. К сожалению, этот мужчина считает секс исключительно способом снять напряжение, об удовольствии здесь речи не идет.

И все не так

Мужчина, который ни в чем не состоялся. Неудачи в карьере или в личной жизни такой человек переживает в постели: он обращается с партнершей максимально грубо, не прислушиваясь к ее желаниям. Как правило, такой мужчина ищет женщину, которая не посмеет ему возразить.

Как реагируют на подобное обращение женщины

К сожалению, многие женщины предпочитают перетерпеть подобное обращение, так как по некоторым причинам они не могут разорвать отношения с агрессивным мужчиной. Труднее всего приходится семейным женщинам: дети и множественные препятствия, чаще всего материального характера, не позволяют женщине уйти. В некоторых случаях женщины надеются, что партнер изменится, а для этого нужно немного подождать. Однако люди меняются очень редко, и часто не в лучшую сторону.

И все же, если вы не хотите прерывать отношения, в первую очередь необходимо понять, что постоянная агрессия в постели не норма, а это значит, вам придется работать над тем, чтобы мужчина тоже это понял. Но делать это нужно ненавязчиво и уж тем более не агрессивно — так вы лишь отдалитесь друг от друга и никакого результата не будет. Мягко, но настойчиво давайте партнеру понять, что вам хотелось бы получать от него больше нежности, если мужчина также настроен работать над отношениями, он обязательно вас услышит.