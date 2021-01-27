Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶

Почти насилие: почему агрессивный секс не стоит принимать как норму 

WomanHit.ru 22 минуты назад
Почему агрессивный секс не стоит принимать как норму
Фото: WomanHit.ru
Интим не должен превращаться в пытку.
Конечно, любые отношения требуют «подогрева», и горячий секс иногда — лучшее средство. Но что делать, если мужчина не представляет себе сексуальную жизнь без агрессивной близости, граничащей с садизмом? Мы решили разобраться в интимном вопросе.

Какие мужчины чаще всего проявляют агрессию в постели

Круче меня только…

Мужчина, стремящийся всеми силами продемонстрировать свою мужественность. Как правило, такой человек будет вести себя нарочито грубо, пусть ему и не свойственно такое поведение, кстати, именно этот тип мужчин крайне негативно отзывается о людях с нетрадиционной ориентацией. Да и о женщинах этот мужчина не способен говорить в положительном ключе.

Большой начальник

Мужчина, занимающий руководящую должность, как правило, в крупной компании. Причем чем больше власти имеет такой мужчина, тем меньше пощады вам будет в постели. К сожалению, этот мужчина считает секс исключительно способом снять напряжение, об удовольствии здесь речи не идет.

И все не так

Мужчина, который ни в чем не состоялся. Неудачи в карьере или в личной жизни такой человек переживает в постели: он обращается с партнершей максимально грубо, не прислушиваясь к ее желаниям. Как правило, такой мужчина ищет женщину, которая не посмеет ему возразить.

Как реагируют на подобное обращение женщины

К сожалению, многие женщины предпочитают перетерпеть подобное обращение, так как по некоторым причинам они не могут разорвать отношения с агрессивным мужчиной. Труднее всего приходится семейным женщинам: дети и множественные препятствия, чаще всего материального характера, не позволяют женщине уйти. В некоторых случаях женщины надеются, что партнер изменится, а для этого нужно немного подождать. Однако люди меняются очень редко, и часто не в лучшую сторону.
И все же, если вы не хотите прерывать отношения, в первую очередь необходимо понять, что постоянная агрессия в постели не норма, а это значит, вам придется работать над тем, чтобы мужчина тоже это понял. Но делать это нужно ненавязчиво и уж тем более не агрессивно — так вы лишь отдалитесь друг от друга и никакого результата не будет. Мягко, но настойчиво давайте партнеру понять, что вам хотелось бы получать от него больше нежности, если мужчина также настроен работать над отношениями, он обязательно вас услышит.
Видео дня. Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
WomanHit.ru: последние новости
На это 5 причин: почему стоит дать шанс знакомству на улице На это 5 причин: почему стоит дать шанс знакомству на улице Как стать успешной в браке после неудачного опыта замужества: cоветы специалиста Как стать успешной в браке после неудачного опыта замужества: cоветы специалиста Хилькевич призналась, что стала жертвой домогательств в 15 лет Хилькевич призналась, что стала жертвой домогательств в 15 лет
Женский форум
Любовь , Красивый секс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
03:24
Неожиданные звездные пары, о которых многие не знали
Звёзды
Какие гормоны не дают сбросить вес
04:00
Какие гормоны не дают сбросить вес
Здоровье
Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
04:11
Звезды, которые скрывают изъяны под одеждой
Звёзды
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
08:22
7 способов выглядеть моложе на 10 лет
Красота
Продукты, в которые влюблен ваш желудок
09:18
Продукты, в которые влюблен ваш желудок
Еда
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
15:37
Ситуации, когда родители пожалели, что завели ребенка
Дети
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
06:50
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
Звёзды
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
06:16
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
Здоровье
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
13:01
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
Звёзды
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
02:04
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение