«Не снимай одежду»: как пандемия изменила любителей порно

Порноактриса Мейтленд Уорд (Maitland Ward) описала изменения, которые пандемия коронавируса внесла в индустрию для взрослых. Ее рассказ публикует The Daily Beast.

Порнозвезда констатировала, что коронавирус повлиял на отношение к сотрудникам секс-индустрии и сделал его совершенно другим. По мнению Уорд, теперь люди ищут в порно общения, близости и человечности. При этом сами секс-работники стали чрезвычайно важны.

Уорд рассказала, что клиенты, для которых она снимает видео, больше не просят ее раздеться.

«Не снимай одежду. Просто красиво оденься, расстегни блузку, чтобы я видел лифчик, и притворись, что мы флиртуем в баре», — попросил ее один из клиентов.

Порноактриса отметила, что мужчина даже назвал конкретное заведение, где они якобы находятся: это был бар, в котором он часто бывал до локдауна и в котором провел вечер перед тем, как «мир закрылся».

Звезда порно уточнила, что получает множество аналогичных заявок. Все больше и больше фанатов просят ее притворятся, что они просто выпивают после работы или планируют интрижку.

«Эта случайная близость стала табу. Они снова хотели почувствовать, каково это — быть на свидании. Прикоснуться к незнакомцу. Быть без маски. И порно стало единственным способом сделать это», — констатировала Уорд.