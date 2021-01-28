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Милый агрессор: когда отношения продолжать не стоит 

WomanHit.ru 25 минут назад
Милый агрессор: когда отношения продолжать не стоит
Фото: WomanHit.ru - МК
Как понять, что мужчина медленно, но верно вас подавляет.
Как правило, если речь заходит о токсичных отношениях, мы сразу представляем мужчину, который в открытую ведет себя грубо по отношению к своей женщине. В такой ситуации редко можно исправить человека, и расставание становится неизбежным.
Однако в случае с пассивным агрессором, проживающим вместе с вами, бывает не так просто определить, что же идет не так. Мы решили собрать основные признаки пассивной, но все такой же опасной агрессии со стороны партнера, что должно стать для вас звоночком — возможно, вам стоит задуматься, а нужны ли такие отношения?

Мужчина уходит от ответственности

Каждая женщина в душе надеется, что мужчина если и не решить любую проблему, то хотя бы окажет поддержку, что вполне логично в любых отношениях, но пассивный агрессор всегда перекладывает ответственность па хрупкие плечи, а сам дистанцируется. Если же такое поведение подкрепляется обвинениями в ваш адрес, сомнений быть не должно — партнер «отравляет» ваши отношения, ища способ вас контролировать.

Вы не можете его приласкать

Еще один маркер здоровых отношений — вы всегда можете рассчитывать на физический контакт, но не в интимном плане, а просто в виде поцелуев и объятий. Токсичный партнер превращает любой физический контакт в поощрение — он будет уворачиваться и всем видом показывать свою обиду по любым мелочам.

Вы не понимаете — злится партнер или нет

Сама суть пассивной агрессии в том, что человек проявляет негативные эмоции в скрытой форме, но не по своему желанию, а по причине того, что для открытого конфликта нужна смелость и некоторые навыки, которыми пассивные манипуляторы не обладают, из-за чего им приходится сдерживать себя и «отравлять» партнера так, как они это умеют лучше всего.

Грубый юмор — наше все

Чаще всего насмешки и сарказм, которые порой задевают очень сильно, является способом подавить самооценку партнера, причем если вы начнете обижаться, мужчина скажет, что вы просто не понимаете шуток — вы еще и окажетесь виноватой.
Что интересно, мужчина точно знает, с кем такой номер не пройдет, и всегда «отрывается» на том, кто не сможет дать отпор, или находится ближе всего, то есть на вас.
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