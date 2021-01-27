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Эксперты рассказали о «красных флажках» конца отношений 

Passion.ru 19 часов назад
«Красные флажки», которые говорят о конце отношений
Фото: Pixabay
Эксперты рассказали о «красных флажках», предупреждающих о конце отношений, пишет Daily Mail.
Пользователь Reddit попросил консультантов перечислить признаки неминуемого краха отношений, с которыми они сталкиваются при работе с парами.

«Один из самых больших «красных флажков», которые я вижу при работе с новой парой, — это когда они полностью забывают хорошее», — написал один терапевт.

Другой добавил, что часто мужчина и женщина даже не могут вспомнить, когда в последний раз были вместе счастливы.
«Они уже не знают, каково это было быть влюбленными или даже любить друг друга, они почти безнадежны», — уточнил он. — Необязательно быть счастливыми, чтобы терапия действовала, но если вы даже не можете вспомнить хорошие времена, значит, их давно не было, и они прошли».
Специалисты добавили, что презрение — верный показатель того, что отношения, скорее всего, подойдут к концу.

«Когда вы испытываете настоящую ненависть со стороны своего партнера, все заканчивается», — согласился еще один психолог.

Другой эксперт поделился списком из четырех «красных флажков». В первую очередь, о скорой смерти любви говорит то, когда партнеры начинают мстить друг другу «око за око».
Следующим в списке идет «роман, который не закончится», когда член семьи находится в контакте с другим человеком или лжет об этом. Эксперт также упомянул как опасные признаки «чрезмерный контроль» и наличие властных и контролирующих родственников.
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