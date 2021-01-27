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Правда ли, что секс — лучшее лекарство от головной боли 

Рамблер 16 часов назад
Правда ли, что секс — лучшее лекарство от головной боли
Фото: Кадр из фильма «Игра Джералда»
Когда у женщин болит голова, мужчины воспринимают это как отказ от близости. Оно и неудивительно, ведь зачастую девушки просто используют мигрень в качестве прикрытия. "Рамблер" разобрался, является ли головная боль причиной отказа от интимных отношений.
Команда неврологов Мюнстерского университета в Германии установила, что секс способен полностью избавить от головной боли при мигрени. Ученые рекомендуют половой акт как лекарство, которое намного эффективнее обезболивающих средств.
Во время эксперимента неврологи решили проверить, действительно ли секс может облегчить симптомы мигрени и кластерной (односторонней) головной боли. Анонимный опросник был разослан 800 пациентам, страдающим от мигрени, и 200 добровольцам, жалующимся на кластерную головную боль. Их попросили рассказать о сексуальном опыте во время приступа головной боли и поделиться наблюдениями за дальнейшими изменениями.
В ходе исследований эксперты установили, что более половины людей, страдающих мигренью, после секса отметили улучшение симптомов. По их словам, каждый пятый заявил об отсутствии боли, а те, кто периодически сталкивается с мигренью, и вовсе решили использовать "секс как терапевтический инструмент". Такой потрясающий эффект ученые объясняют просто: занятия любовью вызывают выброс гормонов удовольствия эндорфинов — естественных болеутоляющих средств в нашем организме.
Отказываться от занятий любовью во время приступов боли — в корне неправильно, считают ученые. Более того, отвертеться от супружеского долга жалобами "Милый, голова болит", теперь вряд ли получится. Мигрень — прямое показание к занятиям любовью в неограниченном количестве.
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