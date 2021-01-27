Страсть на заднем сидении: 4 лайфхака, чтобы вас никто не заметил 

Разбираем волнительный опыт, о котором мечтает каждый второй.

А вы задумывались о сексе в машине? Одно дело справиться с неудобствами в виде нехватки места и невозможности разгуляться в выборе позиций, но другое — боязнь, чтобы случайные прохожие не прервали интимный момент. WomanHit даст пару важных советов, которые позволят расслабиться и насладиться будоражащим воображение опытом.

Затонируйте стекла

Согласно действующим правилам, лобовое стекло должно пропускать не меньше 75% света, а два боковых на передних сидениях — не меньше 70% света. Но боковые стекла второго ряда и заднее стекло можно затемнить пленкой, если у авто есть наружные зеркала заднего вида. С остальными окнами справиться несложно.

Купите светоотражающие экраны на остальные стекла и установите их, прежде чем уединиться. С такой защитой ни один прохожий не увидит вас.

Натяните плед

Если между вами с партнером часто проскакивает неожиданная искра в неподходящем месте, решение есть и на этот случай. Можете опустить спинку заднего ряда сидений в лежачее положение, а после натянуть плед, простыню или любую непрозрачную ткань, которая есть в машине — хоть даже разорвать мусорный пакет большого объема. Закрепите ее узлами на ремнях безопасности первого ряда или накиньте поверх подголовников этого ряда. Расположившись на сидениях, вас точно никто не увидит.

Найдите уединенное место

Можно встать в дальнем углу парковки, подальше от входа в торговый центр, если вы находитесь там. Либо остановиться в месте, где все увлечены процессом, а не вами — например, в автомобильном кинотеатре. Подумайте, где на припаркованную машину не обратят внимания. Для большей безопасности укройтесь курткой или пиджаком — пусть мужчина держит его на ваших бедрах, пока вы находитесь сверху. Либо вы можете повязать кардиган на пояс, чтобы не занимать руки партнера.

Выберите другую позицию

Если возможности укрыться от незнакомцев нет, вместо пенетративного секса можно выбрать оральный. У девушки вряд ли получится быть в роли принимающей стороны, зато вы сможете доставить наслаждение мужчине. Ему нужно сесть за спинкой водительского кресла, а вам наклониться в его сторону с соседнего кресла. Если такой вариант вашей паре не подходит, можете попробовать ослабить ремни на брюках и запустить руку в район половых органов партнера. Мужчине тогда тоже лучше сидеть за водительским креслом, а вам уже можно расположиться посередине второго ряда.