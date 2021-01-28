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Женщина уехала из Лондона к нищему любовнику из джунглей Амазонки 

Lenta.ru 1 час назад
Женщина уехала из Лондона к любовнику из джунглей Амазонки
Фото: @junglecacaoperu
Преподавательница йоги из Лондона перебралась к нищему любовнику из Перу, который младше на нее на 14 лет, живет в джунглях без водопровода и перебивается случайными заработками. Об этом пишет издание Daily Mirror.
33-летняя британка Каролина Найт (Caroline Knight) приехала в Перу в марте 2020 года, чтобы провести десятидневный курс йоги для британских туристов. Женщина думала, что скоро вернется на родину, но надолго застряла в чужой стране из-за карантина, введенного для борьбы с пандемией COVID-19. Ей и другим туристам, приехавшим заниматься йогой, пришлось выбирать: оставаться в джунглях или ждать снятия карантина в городе Пуэрто-Мальдонадо. Она выбрала город.
Скучая в одиночестве, Найт задумалась о 19-летнем Ромуло, которого заметила вскоре после приезда. Юноша был разнорабочим в их доме отдыха и не имел даже мобильного телефона. Мысли оказались взаимными: спустя десять дней после начала карантина Ромуло связался с ней в Facebook.

«Он у кого-то одолжил телефон, — рассказывает женщина. — Мы долго болтали в чате, а потом он сказал: "Я должен признаться: по-моему, я тебя люблю"».

Через месяц Ромуло приехал к ней в Пуэрто-Мальдонадо. «Мы целыми днями сидели у бассейна, а вечером ходили гулять и готовили друг для друга», — говорит Найт. Затем Ромуло пришлось вернуться в джунгли, чтобы работать на семейной ферме. Через три недели он пригласил женщину поселиться с ним, его матерью и шестью братьями и сестрами. Она с радостью ухватилась за этот шанс.
Теперь британка живет на ферме в джунглях Амазонки, от которой больше ста километров до ближайшего города. Там нет водопровода, и стирать белье приходится в реке. Несмотря на это, женщина довольна жизнью. «Когда каждое утро просыпаешься возле Ромуло под волшебные звуки, которые издают обезьяны-ревуны, перекрикивающиеся под пологом джунглей, понимаешь, что ради этого стоит терпеть все трудности», — считает она.
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