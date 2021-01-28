Лучшие позы, которые не оставят женщину без оргазма 

Подавляющей части женщин довольно сложно достичь оргазма во время обычной пенетрации. Однако существует ряд поз, которые увеличивают шансы девушек получить максимальное удовольствие от занятий любовью. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Наездница

Одна из классических поз, которую многие недооценивают. Когда женщина садится сверху на мужчину, обхватывая его ногами и при этом раскачиваясь взад-вперед, она может контролировать темп и глубину проникновения, полностью сосредоточившись на своих ощущениях. Кроме того, существует много вариаций этой позы, за счет чего она никогда не надоест. И наконец, в данном положении мужчине гораздо легче продержаться дольше, поскольку его стимуляция не очень сильная, — это дает время женщине на достижение оргазма.

Мост

Эта поза потребует от девушки небольшой физической подготовки. Лягте на спину, согнув колени, а затем оторвите таз от пола. Тем временем партнер должен встать на колени лицом к партнерше. В этой позе можно добиться максимально глубокого проникновения и, вдобавок к этому, женщине будет удобно ласкать себя самостоятельно.

Догги-стайл

В этой позе оба партнера стоят на коленях, а мужчина проникает в женщину сзади. В таком положении любовники могут двигаться синхронно, или же инициативу может взять на себя мужчина. Данная поза отлично подходит для женщин, способных достигнуть вагинального оргазма. Вместе с тем девушка также может контролировать угол проникновения, опираясь вместо рук на живот. Догги-стайл — идеальная позиция для интенсивного секса. Особенно, если вы любите использовать секс-игрушки.