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Лучшие позы, которые не оставят женщину без оргазма 

Рамблер 17 часов назад
Лучшие позы, которые не оставят женщину без оргазма
Фото: depositphotos.com
Подавляющей части женщин довольно сложно достичь оргазма во время обычной пенетрации. Однако существует ряд поз, которые увеличивают шансы девушек получить максимальное удовольствие от занятий любовью. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Наездница

Одна из классических поз, которую многие недооценивают. Когда женщина садится сверху на мужчину, обхватывая его ногами и при этом раскачиваясь взад-вперед, она может контролировать темп и глубину проникновения, полностью сосредоточившись на своих ощущениях. Кроме того, существует много вариаций этой позы, за счет чего она никогда не надоест. И наконец, в данном положении мужчине гораздо легче продержаться дольше, поскольку его стимуляция не очень сильная, — это дает время женщине на достижение оргазма.

Мост

Эта поза потребует от девушки небольшой физической подготовки. Лягте на спину, согнув колени, а затем оторвите таз от пола. Тем временем партнер должен встать на колени лицом к партнерше. В этой позе можно добиться максимально глубокого проникновения и, вдобавок к этому, женщине будет удобно ласкать себя самостоятельно.

Догги-стайл

В этой позе оба партнера стоят на коленях, а мужчина проникает в женщину сзади. В таком положении любовники могут двигаться синхронно, или же инициативу может взять на себя мужчина. Данная поза отлично подходит для женщин, способных достигнуть вагинального оргазма. Вместе с тем девушка также может контролировать угол проникновения, опираясь вместо рук на живот. Догги-стайл — идеальная позиция для интенсивного секса. Особенно, если вы любите использовать секс-игрушки.
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