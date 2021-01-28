Постельные сцены из фильмов, которые лучше не повторять

Иногда постельные сцены в кино бывают настолько яркими и неординарными, что при просмотре вы невольно задумываетесь: «Вот бы повторить такое в жизни!». Но есть случаи, когда зрителю лучше просто наблюдать и не пытаться перенимать опыт главного героя.

О восьми таких экстремальных киносценах вы можете узнать ниже.

В машине

Секс в машине — не самая лучшая идея. Это не комфортно, не совсем гигиенично и может вызывать массу неудобств во время процесса. Только подумайте, стали бы герои «Титаника» ублажать друг друга на неудобном кресле авто, будь у них возможность уединиться в каюте? Делаем вывод: заниматься сексом в машине можно только за неимением места получше.

На публике

Заниматься сексом на публике можно только в том случае, если вам сделали смертельную инъекцию и единственный способ спастись — поднять уровень адреналина. И то мы рекомендуем сначала прибегнуть к другим способам. Даже герой Джейсона Стейтема из фильма «Адреналин», несмотря на свою крутость и безбашенность, не сразу решился на такое.

Оргия

Секс с большим количеством участников выглядит интересно только со стороны. На деле же, это занятие малоприятное. Хотя бы потому что в оргии не принято выбирать, с кем будешь развлекаться. Насколько разными и не всегда привлекательными могут оказаться партнеры, прекрасно продемонстрировано в фильме «Парфюмер».

Когда кто-то подсматривает

В фильме «Адвокат дьявола» герой Киану Ривза занимался сексом со своей сестрой на глазах у отца, который периодически еще и вставлял ценные комментарии (у них вообще все сложно). Вряд ли в реальной жизни этот опыт сможет принести кому-то удовольствие. Хотя, как показывает практика, извращенцев в мире хватает…

Секс в воде

В фильме «Отныне и во веки веков» главные герои предаются страстным утехам прямо на берегу. Выглядит это очень красиво, но на деле секс в воде является не только не комфортным, но еще и противоречит правилам санитарии. Прежде чем бросаться в объятья партнера под звуки морской волны, задумайтесь, что произойдет, если в ваши гениталии попадет соленая вода, песок или еще какой-нибудь мелкий мусор…

Под музыку

Все помнят момент из фильма «Американский психопат», где главный герой занимается сексом под песню Фила Коллинза Sussudio. Но нам кажется, что предаваться любовным утехам под музыку — не самая лучшая идея. Посторонние звуки могут вас отвлекать и не давать сконцентрироваться на самом главном. И конечно же не стоит заниматься самолюбованием, как это делает Кристиан Бейл

Секс без прикосновений

Пожалуй, самый странный секс, который можно себе представить, показали в фильме «40 дней и 40 ночей». Главный герой зарекся не вступать в половые контакты хотя бы 40 дней, но встречает в это время девушку, от которой без ума.

Как настоящий мужчина, нарушать слово (тем более, данное самому себе) он не собирается и ублажает партнершу… лепестками орхидеи. Чтобы повторить это нужно обладать нешуточным мастерством, а если его у вас нет, то и пытаться не стоит.

Виртуальный секс

Так как мы живем в эпоху, когда домашними любимцами можно управлять при помощи пульта, а для диагностики заболеваний, достаточно набить тату, не будет лишним упомянуть о виртуальном сексе.

В фильме «Разрушитель» герой Сильвестра Сталлоне именно таким образом удовлетворяет свои сексуальные потребности, и кажется, ему все нравится.

Но мы уверены, что никакая даже самая лучшая визуализация не сможет заменить реального партнера. А какой из этих вариантов секса кажется вам самым диким?