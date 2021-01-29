Чувствуете, что мужчина всегда слишком «занят», за исключением случаев, когда ему что-то требуется от вас? Если ответ положительный, возможно, партнер не заинтересован в серьезных отношениях. Если хотите знать, как понять, любит ли тебя мужчина или просто использует, судите его по тому, как он поступает с вами. Правда может причинить боль, но понимание того, что вы встречаетесь не с тем человеком, позволит принять в итоге правильное решение.

В какое время суток он звонит

Стоит насторожиться, если он звонит или пишет только поздно ночью. Если парень звонит через несколько часов после того, как солнце село за горизонт, не помешает поинтересоваться у него, почему он не подбирает для этого другое время суток. Если он звонит только в предрассветные часы (если он не врач и у него не какой-то особый график работы), он, вероятно, делает это только по единственной причине — планирует вас использовать.

То же самое, если он дает о себе знать только в будние дни, но редко делает это в выходные. Так происходит, скорее всего, потому, что он бережет выходные для своей любимой женщины, с которой встречается втайне от вас. Если он никогда не появляется в пятницу или субботу вечером, но приходит навестить вас во вторник, его намерения вряд ли благородные.

Будьте осторожны, если он появляется только изредка. Если он пишет только 1 или 2 раза в неделю и только для того, чтобы увидеть вас немедленно, то он не видит в вас спутницу жизни.

Вероятнее всего, когда вы захотите его увидеть, он будет недоступен. Возможно даже, что он пропадет на несколько дней. Но вдруг ваш телефон зазвонит, к примеру, в среду в полночь, и мужчина будет настроен непременно увидеться.

Если вы отправляете ему сообщение с вопросом, как проходил его день или как он сдал экзамен, а он вообще не отвечает, это означает, что не хочет разговаривать. Если такая ситуация повторяется, то тут и думать нечего.

Попытайтесь выяснить, всегда ли он «слишком занят»

Парень совершенно точно вас использует, если он никогда не может найти время для совместного обеда или фильма, когда вы ему предлагаете это. Если обнаружите, что он находит время, чтобы тусоваться с друзьями, ходить в кино и часами сидеть перед телевизором со своим братом, но для ваших прихотей он всегда слишком занят, причина такого поведения в том, что он не хочет тратить время именно на вас.

Клео.Ру

Конечно, иногда он может в качестве «приманки» пригласить вас на ужин. Но если вы почти никогда не гуляете вместе, значит ваш мужчина по какой-то причине не хочет, чтобы вы были частью его повседневной жизни.

Оценивайте то, что делаете вместе

Говорите ли вы о своей личной жизни, какие вопросы вы обсуждаете? Если ваши беседы наполнены неприличными намеками и комплиментами с его стороны, тогда как слишком личных тем он всегда избегает, можете быть уверены: он вас использует.

Конечно, многие отношения могут начаться таким образом, когда имеет место одержимость друг другом, страсть и яркие эмоции. Но если со дня вашего знакомства прошло много времени и в этом плане ничего не изменилось, скорее всего, ничего большего этот мужчина уже не предложит.

Понаблюдайте, как он реагирует, когда вы спрашиваете его, о чем он думает или что чувствует. Если он сразу же начинает уходить от темы, у вас с этим человеком нездоровые отношения.

Вы встречаетесь давно, но он почти не бывает у вас дома

Он быстро приходит и уходит, когда вы предлагаете остаться подольше, то сразу находятся отговорки вроде: «Мне надо идти!», «У меня сейчас много дел» и так далее. В этом случае вы — не любовь его жизни. Он считает вас не более чем источником для развлечения.

Спросите себя, встречались ли вы с его друзьями

слишком стесняется вашего присутствия;

не хочет прикладывать много усилий для ваших отношений. Понять, любит ли тебя мужчина или просто использует, с помощью этого совета психолога, может каждая женщина. Если вы встречаетесь несколько месяцев, но никогда не общались ни с одним из его друзей, он всегда тусуется с ними, но никогда не приглашает вас присоединиться к их компании — причина может быть в том, что он:

Может быть, есть другая девушка, которая для него важнее вас.

Он слишком скрытный

Остерегайтесь тех, кто не раскрывает личную информацию о себе. Парни, которые используют женщин, обычно не сообщают подробностей своей жизни, новостей из жизни друзей. Они не делают каких-то выводов из ваших общих разговоров, не делятся личной и важной информацией. Все это очень важные элементы для понимания ситуации, подумайте об этом.

Ему становится скучно, когда вы говорите о своих проблемах

Ему неинтересны ваши рассказы о работе, хобби, занятиях или повседневных проблемах. Возможно, вам становится неудобно и вы чувствуете себя неловко, как будто навязываете ему свое общение. Если так, скорее всего, он пытается не вовлекаться в вашу жизнь эмоционально, чтобы не чувствовать себя виноватым за то, как он с вами поступает.

Если он не спрашивает, хорошо ли вы себя чувствуете, как прошел ваш день или почему вы плачете, если ему абсолютно безразличны ваши эмоции, он, вероятно, не очень переживает за вас.

Клео.Ру

Узнайте, не хочет ли он отношений

Это может показаться глупым, но многие женщины отказываются видеть то, что у них перед глазами. Если он сказал вам, что у него нет времени на серьезные отношения или что он не подходит для таких отношений, он, вероятно, не шутил.

Вы можете отрицать это или вы, возможно, убедили себя, что можете это изменить. Что ж, если он дал понять, что не интересуется ничем, кроме интимной стороны отношений, то пора пересмотреть отношение к этому человеку.

Проследите, регулярно ли звонит его телефон, когда вы вместе

Если вы не знаете, как понять, любит ли тебя мужчина или просто использует, попробуйте этот метод. Если его телефон звонит регулярно, и он смотрит в него, а затем переводит его в режим «без звука», то причина может быть в том, что ему звонят другие девушки.

Если он пишет кому-то, как только вы уходите из комнаты, и прячет телефон, когда вы возвращаетесь, значит, вы не единственная в ее жизни. И если он никогда не оставляет свой телефон без присмотра, ни на мгновение, то причина может быть в том, что мужчина не хочет, чтобы вы видели все страстные сообщения, получаемые им от собеседниц.

Итоги

Есть много признаков, которые позволяют понять, насколько серьезно настроен по отношению к вам любимый мужчина. Если он не интересуется вашей жизнью, вашими эмоциями и самочувствием, не знакомит вас со своими друзьями, то такой мужчина, вероятно, считает отношения с вами временными. Он не готов к серьезным отношениям. Если он часто пропадает без предупреждения с последующим появлением тогда, когда ему это удобно, это тоже тревожный признак.