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Как расслабить мышцы после секса 

WomanHit.ru 20 часов назад
Как расслабить мышцы после секса
Фото: depositphotos.com
Шутки шутками, а боль в спине никому не нравится.
Сокращение мышечных волокон после секса — нормальное явление. Не думайте, что с вами что-то не так, если иногда стреляет спина или начинает ныть бедро. При постоянных болях не обойтись без консультации врача, но временные можно остановить самостоятельно. WomanHit рассказывает, что вам делать.

Примите горячий душ

Идти в душ после секса полезно не только ради мышц. Под мыльной водой вы смываете выделения слизистых партнера, которые могут вызвать раздражение, если у вас чувствительная кожа. Плюс, как советуют многие, ограждаете себя от цистита. Для релаксации мышц чуть горячая вода тоже полезна. Температурное воздействие снимает наряжение и усиливает приток крови вместе с лейкоцитами для лечения поврежденных участков.

Тренируйте вагинальные мышцы

Некоторые позиции требуют от вас неплохой растяжки и умения одновременно удерживать вагинальными мышцами половой орган партнёра. После такого напряжения вы можете почувствовать неприятную пульсацию в области клитора и малых половых губ. Если причиной этого не был оргазм, значит вы столкнулись с перенапряжением мышц. Рекомендуется покой на некоторое время, а после — регулярные тонировки на укрепление мышц тазового дна.

Не стесняйтесь партнера

Если вы по какой-то причине избегаете прелюдии, либо чувствуете себя зажато во время секса, мышцы тоже будут сокращаться. Внутренний дискомфорт не даёт мозгу отпустить контроль над ситуацией, а вместе с ней — телу расслабиться и разогреться. Проговорите с любимым человеком все беспокоящие вас моменты. Например, у многих девушек мерзнут ноги и они не могут раскрепоститься, пока не решат проблему, надев тёплые носки. Не стесняйтесь таких желаний — в интимной жизни хорошо все, что устраивает обоих. А принять такую особенность может каждый адекватный человек.
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